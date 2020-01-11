İbrahim Kalın Büyükelçi O'Brien ile görüştü: Gündem Suriye ve Libya'da güvenlik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana maddesi Suriye ve Libya'da güvenlik konusu oldu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Telefonda gerçekleşen görüşmede ateşkes sağlanması konusunda Türkiye'nin girişimlerine destek verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Irak ve İran'da meydana gelen gelişmeler de ele alındı, Türkiye'nin itidal çağrısı yinelendi ve gerilimin azaltılması konusunda çaba sarf edilmesi konusunda mutabık kalındı