Arızalanan uçak nedeniyle THY'nin Trabzon-İstanbul seferi iptal edildi

Havalimanında bekletilen yolculara, bir süre sonra uçaktaki teknik bir arıza nedeniyle uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Yolcuların THY tarafından başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Trabzon'dan İstanbul'a gidecek Türk Hava Yolları'na ait sefer, uçaktaki teknik arıza nedeniyle iptal edildi.
Havalimanında bekletilen yolculara, bir süre sonra uçaktaki teknik bir arıza nedeniyle uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Yolcuların THY tarafından başka bir uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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