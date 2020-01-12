AK Partili Ünal: Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz

Kentteki temasları kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ünal'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Partili milletvekilleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra Vali Ersin Yazıcı ile görüşen Ünal, buradan Balıkesir Kahramanmaraşlılar Derneği'ne geçti. Yolda vatandaşlarla sohbet eden Ünal, ikiz bebekleri olan bir ailenin çocuklarının ilaçlarını aldı.

Dernekte hemşehrileriyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Ayvalık ilçesine geçen Ünal, partisinin ilçe teşkilatı binasına geldiğinde meşalelerle karşılandı. AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, ziyaretinde Ünal'a tablo ve zeytinyağı hediye etti.

'17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz'

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar inandıkları yolda yürüdüklerini belirterek, "Şimdi kongrelere giderken ne diyoruz, 'Türkiye için inandığın yolda yürü' diyoruz çünkü 17 yıldan beri inandığımız yolda yürüyoruz. Bizi vazgeçirmek istediler, engellerle, krizlerle, yaptırımlarla, sınamalarla, engellemeye kalkıştılar ama bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi. Bundan sonra da geri çevirmeyecek" dedi.

Bugüne kadar yapılan bütün engellemelerin aşıldığını ifade eden Ünal, "Kapatma davaları açtılar, 'Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz' dediler. Mitingler düzenlediler, Gezi olaylarını, sokak olaylarını hazırladılar. 17/25 Aralık yargı darbesi girişiminde bulundular. Güneydoğu'da çukurlar kazdılar, sözde özerklik iddia etmeye kalkıştılar, üstümüze terörle geldiler. MİT tırları operasyonu, 15 Temmuz, ekonomimize dönük yapılan saldırılar... Bunların hiçbirisi bizi inandığımız yoldan geri çevirmedi" diye konuştu.

'Türkiye, devletin okuluna tebeşir alamayacağı günleri yaşadı'

Ünal, Türkiye'nin geçmişte çok zor günler yaşadığına değinerek, şunları kaydetti:

© AA / Kemal Karagöz AK Partili Ünal: İmamoğlu cumhurbaşkanı gibi konuşuyor

'2023'e daha iyi hazırlanacağız'

Karamsarlığa ve umutsuzluğa asla kapılmayacaklarını anlatan Ünal, "2023'e daha iyi hazırlanacağız, planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz. Bunların yalanlarına, dolanlarına, iftiralarına aldırmadan doğru bildiğimiz, inandığımız yolda yolumuza devam edeceğiz. Allah bize güç ve kuvvet versin, bizi bu millete layık etsin. Bulunduğumuz mevki ve makamlar bu milletin bize verdikleri sorumluluklardır. Buralar üstünlük yerleri değildir. Millete üstünlük taslama yerleri değildir. Buralar millete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için millet tarafından bize emanet olarak verilmiş yerlerdir. Recep Tayyip Erdoğan meseleye böyle bakıyor ve meseleyi böyle görüyor kardeşlerim" değerlendirmesinde bulundu.