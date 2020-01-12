Adana'dan Suriye'ye drone gönderdiği iddia edilen şüpheliye ev hapsi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki üyelerine drone gönderdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli C.D'yi Hatay'a göndermek istediği drone'la kargo firmasında gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, Hatay'da bir adrese gönderdiği drone'un daha sonra kaçak yollardan Suriye'ye götürüldüğü belirlendi. Şüphelinin bu yöntemle El Kaide üyelerine 4 drone gönderdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen C.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.