YÖK'ten üniversitelere makul yemek telkini

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi’ndeki eylemlerle gündeme gelen yemek ücretleri konusunda üniversiteleri uyardıklarını söyledi. Saraç, “Makul düzeyde olması için telkinde bulunuyoruz” dedi.
Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre yemeğin üniversite öğrencileri için sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Yekta Saraç, şu açıklamayı yaptı: “Bunlara bir standart getirilmesi gerçekçi olmayabilir. Her üniversitenin geliri, döner sermayesi farklı. Makul tutulmalı ama aynı olması zor. Vakıf üniversiteleri kanunen idari ve mali açılardan özerkler. Bu onlara yemek ücretlerini belirleme imkanı tanıyor. Fiyatlar da yüksek olabiliyor. Buraya bizim müdahalemiz olamıyor. Vakıf üniversitelerinde yemek ücretleri YÖK’ün vakıf üniversitesi raporlarına girecek. Öğrencilerin nerede okuyor ise yemek maliyetinin ne olacağını bilmesi lazım. Devlet üniversitelerine de makul düzeyde olması için telkinlerde bulunuyoruz.
Vakıf üniversitelerinin mütevelli heyet başkanları ‘yüzde 75 burs’un öğrenciyi istismara yol açtığını söylediler. ‘Bu, kurumlar için olumsuz bir algı oluşturuyor, kaldırın’ dediler. Artık sistemde tam burslu, yüzde 50 ya da 25 burslu, bir de ücretli var. Bazı üniversiteler 10 lira koyacağı yerde 15 lira koyup, sonra yüzde 75 indirim yaptım demesi sistemde hepimizi zan altında bırakıyor. Talepler üzerine kaldırıyoruz ve tam burslu öğrenci okutmalarını teşvik ediyoruz.”
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