YÖK'ten üniversitelere makul yemek telkini

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre yemeğin üniversite öğrencileri için sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Yekta Saraç, şu açıklamayı yaptı: “Bunlara bir standart getirilmesi gerçekçi olmayabilir. Her üniversitenin geliri, döner sermayesi farklı. Makul tutulmalı ama aynı olması zor. Vakıf üniversiteleri kanunen idari ve mali açılardan özerkler. Bu onlara yemek ücretlerini belirleme imkanı tanıyor. Fiyatlar da yüksek olabiliyor. Buraya bizim müdahalemiz olamıyor. Vakıf üniversitelerinde yemek ücretleri YÖK’ün vakıf üniversitesi raporlarına girecek. Öğrencilerin nerede okuyor ise yemek maliyetinin ne olacağını bilmesi lazım. Devlet üniversitelerine de makul düzeyde olması için telkinlerde bulunuyoruz.

© DHA / İstanbul Üniversitesi yemekhane ile ilgili kararını iptal etti