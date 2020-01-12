AK Partili Ünal: 10 yıllık basın emekçisiyle 10 günlük sosyal medya paylaşımcısı aynı kefeye konulmamalı

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Cunda Adası’nda restore edildikten sonra otel olarak kullanılmaya başlayan tarihi Despot Evi’nde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında Balıkesir genelindeki genel ve yerel basının sorunlarını dinleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Ünal, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha kutladı: "Biz AK Parti olarak, Genel Başkan Yardımcısı olarak gittiğimiz her ilde basın emekçileriyle bir araya geliyoruz. Bizim için yerel medyanın sorunlarını dinlemek son derece önemli. Şu anda belki farkında değiliz ama önümüzdeki süreçte yerel medya ve haber ajansları daha kıymetli bir hale gelecekler. Çünkü insanlar artık kendi bölgeleriyle, hatta kendi mahalleriyle ilgili haberleri de okumak istiyorlar. Çünkü sahiden de insanlar, içinde yaşadıkları mahallenin sorunlarının da dile getirilmesini istiyorlar."

Günümüzde internet medyasının artmasıyla birlikte yerel basının kendi içerisinde otokontrolünü sağlaması gerektiğine işaret eden Ünal şu ifadelere kullandı: “Çünkü, vatandaşın biri bir haber sitesi kuruyor, sonra o haber sitesi üzerinden 10 ya da 20 yıldan bu yana bu işe emek veren, bünyesinde onlarca insan çalıştırmış, maliyeye kaydolmuş, vergisini vermiş bir basın emekçisiyle aynı statüde yoluna devam ediyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte kaçınılmaz bazı düzenlemeleri getireceğiz. Tabii bu noktada gazetecilerin kendi aralarındaki örgütlenmelerini de çok önemsiyoruz."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının basın sorumlularından 10 yıllık gazeteciler ile 10 günlük gazetecileri aynı kefeye koymamalarını ve basın sektöründe alın teri dökenlerle, kendisine gazetecilik süsü verenleri aynı statüde görmemelerini talep eden Ünal, kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerin ve hatta siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda hassas olmaları gerektiğine inandığını kaydetti.