AK Partili Yavuz: 2021'de öngörülüyor, ilk tank banttan inecek

Tank palet fabrikasıyla ilgili tartışmalara da değinen Yavuz, birilerinin BMC ile özellikle polemik oluşturmak istediğini dile getirdi.
Yavuz, şöyle devam etti:
'TSK dedi ki 'Bana tank lazım''
- Hemşehrilik ve komşuluk hukukuna riayet amacıyla polemik oluşturmak istemiyorum. Sakarya'nın huzuru, üzüm yemek, iş yapmak çok daha önemli. BMC'nin yüzde 50,01'i Türklerin, yüzde 49,99'u da Katarlılara aittir. Yönetim hakkı Türk ortaklardadır. Katar, baştan 300 milyon dolar vermiş, ayrıca Katar bankaları bir milyar dolar kredi açmış ve bunun riski de bize ait değildir, tüm riski Katarlılara aittir. Katarlılar, BMC'ye ortak ama tank paletteki şirket BMC Defans'a ortak değil.
'Niçin Koç'a değil de BMC'ye verildi?'
Yavuz, Arifiye ilçesindeki tank palet fabrikası çalışanlarının muhatabının Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) olduğunu dile getirdi.
"Onların da muhatabı BMC Defans Şirketi'dir, BMC'nin bünyesinde kurulmuştur, iki Türk ortağı vardır." ifadesini kullanan Yavuz, şunları söyledi:
Ali İhsan Yavuz, 370 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin birkaç ay içinde tamamlanacağını belirterek, bin yataklı hastanenin ise bu yıl temelinin atılacağını ve 2023'ten önce hizmete gireceğini sözlerine ekledi.
Programda AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.
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