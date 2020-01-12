Erdoğan bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü. Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu. Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Gülsüm ve ailesini Ankara'ya davet etti

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.

Erdoğan'dan Ümmü Gülsüm ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, iletisinde görüşmeye ilişkin videoya da yer verirken, "Güler yüzü, pozitif enerjisi ve bilgisiyle tüm Türkiye'nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm kardeşimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdim. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Güler yüzü, pozitif enerjisi ve bilgisiyle tüm Türkiye’nin gönlüne giren Ümmü Gülsüm kardeşimiz ile görüntülü görüşme gerçekleştirdim. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/qqqQCoqZDy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 12, 2020

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bulunduğu sırada Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanan bir görüşme gerçekleştirmiş, paylaşım kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilmişti.