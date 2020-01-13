Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

​Operasyon kapsamında, PKK mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.