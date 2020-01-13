Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.
Hakkari'de, KAPAN-3️⃣ KAVAKLI Operasyonu başlatıldıhttps://t.co/gj3Dr3bSQX pic.twitter.com/82WNYqSGcZ— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 13 января 2020 г.
Operasyon kapsamında, PKK mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.
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