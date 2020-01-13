Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel FETÖ'den gözaltında

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, soysal medya hesabı üzerinde terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle bu sabah İstanbul'da gözaltına alındı.

Emeklilik konularında uzman tavsiyeleriyle tanınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığı habere göre Tezel'in sosyal medya hesabından FETÖ propagandası yapmak ve örgütü destekleyici mesajlar attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum — Ali Tezel journalist (@tezelali) 13 января 2020 г.

​İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tezel'in ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyuran Ali Tezel de, "Gözaltına alınıyorum sebebini bilmiyorum" dedi.