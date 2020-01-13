TCDD, 9 kişinin öldüğü YHT kazasında rapor alıp 'suçsuzum' demiş

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; TCDD, Ankara'da 9 kişinin can verdiği kazaya ilişkin İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne özel rapor hazırlatarak mahkemeye sundu.

Kurulun raporunda kazanın faturası, rayları tanzim edemeyen tren teşkil memuru ile ölen iki makiniste kesildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce oluşturulan kurulun 12 Kasım 2019 tarihli raporunda, sinyalizasyon sistemini tamamlamadan YHT seferine başlayan TCDD yetkilileri ise kusursuz bulundu.

Raporda kazanın birinci faili olarak, bu kazadan iki ay önce geçici görevle Ankara’ya gelen ve eğitim verilmeden işbaşı yaptırılan tren teşkil memuru Osman Yıldırım gösterildi. Telefonla uyarılmasına rağmen Yıldırım’ın trenin geçeceği makası tanzim etmediği belirtildi.

Makinistlerin de dalgınlık veya görevi ihmal nedeniyle yanlış hatta ilerlediklerini fark etmedikleri vurgulandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin bilirkişi raporunda ise kazanın ana nedenlerinden biri olarak, sinyalizasyon sisteminin yokluğu gösterilmişti. TCDD Teftiş Kurulu da Ankara Gar Müdürü’nü kusurlu saymıştı.