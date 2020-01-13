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12:41 13 Ocak 2020
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    Turhan: Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para yıllık 1 milyar dolar civarında

    © AA / Binnur Ege Gürün Koçak
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Hesaplarımıza göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alacağımız para, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında. 68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız" dedi.

    Bakan Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var" diyen Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır" ifadelerini kullandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
    © İHA /
    Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul, diğer projeler gibi rant projesidir
    Turhan, "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2.5 katının üstünde 3 katına yakın olacak" diye konuştu.

    Hesaplara göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Turhan, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız" dedi.

    Turhan'ın açıklamalarında şöyle devam etti:

    "Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz. 68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız.Kanaldan çıkarılacak kazıyı Durusu Gölü ve Karadeniz  arasındaki falezlerde dolgu olarak kullanacağız. Oluşan alanı mesire yeri yapacağız."

    'Tehlikeli madde miktarında yüzde 11'lik artış var ve bu giderek artıyor'

    Son 15 yılda İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan gemilerin sayısının yıllık ortalama 48 bin 296 olduğunu belirten Turhan, şöyle konuştu:

    "Bu rakam, zaman zaman 50 binin üzerine çıktı. Son 5 yılın ortalaması 42 bin 258. Düşmüş ve giderek düşüyor rakamlar. 'Demek ki Boğaz kullanılmıyor' gibi bir anlayışla bu rakamları söyleyenler, kendi tezlerini güçlendirmek için bunu kullanıyor ama gerçekler böyle değil. Son 3 yıl ortalaması da 41 bin 731 ama 2005, 2006 ve 2007 yıllarının ortalaması 55 bin 426. Çok yüksek bir rakam. Son üç yıl ortalaması 41 bin ve 2019 yılında 41 bin 112 geçiş olmuş. Bu rakamlar İstanbul Boğazı'nı kullanan, uğraksız olarak transit geçen deniz trafiği, şehir içi trafiği değil. O da her geçen gün artıyor. Gemi geçiş rakamlarında son 15 yılda yüzde 25'lik azalma olduğunu görüyoruz. Yani 48 bin 296'dan 41 binlere düşmüş ama bu gemilerin taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var. İşte bizi de en fazla korkutan, ürküten geçen yükün miktarı ve geçen yükün içindeki tehlikeli madde miktarı. LNG, doğal gaz, kimyasal madde, petrol, patlayıcı madde taşıyor. 10 yıl önce geçen yükün yüzde 25'iydi tehlikeli madde miktarı, şimdi bu yüzde 35'in üzerine çıktı. Tehlikeli madde miktarında yüzde 11'lik artış var ve bu giderek artıyor."

    'Maliyeti 15 milyar dolar'

    "Milli menfaatler söz konusu olunca herkes esas duruşa geçecek, yerini, yetkisini, sorumluluğunu bilecek, çalışacak, millete hizmet edecek" diyen Turhan, "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik. Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

    Turhan, "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine önümüzdeki ay çıkacağız" dedi.

    Etiketler:
    Deniz, Trafik, Yük gemisi, Petrol, Kimyasal madde, Doğalgaz, LNG, Otoyol, Gelir, Gemi, İstanbul, Cahit Turhan, İstanbul Boğazı, Kanal İstanbul
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