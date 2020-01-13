Soylu: 1 Aralık 2019'dan bu yana İdlib'den 312 bin kişi sınırımıza göç etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Aralık 2019'dan bugüne kadar İdlib'den 312 bin kişinin sınıra yakın yerlere göç ettiğini, bunların yüzde 76'sının kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) düzenlenen 'İdlib Yardım Kampanyası Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Libya ve İdlib'de ateşkesin sağlandığını hatırlatan Soylu, bu sayede oradaki insanların rahat bir nefes aldığını vurguladı.

Soylu, İdlib'de, iç savaş öncesinde 1.5 milyon insanın yaşadığını, savaş süresince de yoğun bir göç aldığını ve bugünkü nüfusunun 3.7 milyon olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son dönemde yaşanan gelişmeler ve çatışmalar neticesinde 1 Aralık 2019'dan itibaren bugüne kadar 312 bin kişi sınırımıza yakın yerlere doğru göç etmiştir. Göç edenlerin yüzde 76'sı kadın ve çocuktur. Takdir ederseniz ki bu bu bir taşınma değildir. Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla kaçıştır. Sınırımızın dışında, 20 kilometre kadar yakınında oluşturduğumuz 9 kamp alanına geliyorlar."

Soylu, yurt içi ve dışındaki herkesi yardım kampanyasına katılmaya davet ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Telefonlarımızdan AFAD için 'İDLİB' yazıp 1866'ya, Kızılay için 'HİLAL' yazıp 2868'e, Türkiye Diyanet Vakfı için 'YARDIM' yazıp 5601'e, HÜDAYİ Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4832'ye, BEŞİR Derneği için 'ACIL' yazıp 4032'ye, Deniz Feneri Derneği için 'BAGIS' yazıp 5560'a, Hayrat Vakfı için 'ACİL' yazıp 3674'e, İHH İnsani Yardım Vakfı için 'SURİYE' yazıp 4072'ye, Sadakataşı için 'İDLİB' yazıp 6780'e yardım yapılabilir."