Kayıt
17:16 13 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Korku evinde 'son duanı et' deyip evlenme teklifi etti

    © İHA / İHA-AW906993
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 06
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104100/43/1041004340.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041004364-korku-evinde-son-duani-et-deyip-evlenme-teklifi-etti/

    Antalya'da sevgilisine evlilik teklifi yapmak isteyen genç, mekan olarak korku evini seçince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Gözleri bağlanarak bir salona getirilen ve son duasını etmesi söylenen genç kadın, gözlerini açtığında elinde yüzükle sevgilisini görünce neye uğradığını anlamadı. Şaşkına dönen genç kadın, teklife 'evet' dedi.

    Twitter
    ABD'li yapımcının 'Uyuyan Güzel' masalının sonunu değiştirerek yaptığı evlenme teklifi viral oldu
    Serik’te yaşayan Arif Temiz, uzun zamandır birlikte olduğu öğretmen sevgilisi Gamze Deniz ile evlenme teklif etme kararı aldı. Kız arkadaşına sıra dışı bir teklif yapmayı planlayan Temiz, bunun için korku evini seçti.

    Arkadaşlarıyla durumu paylaşan Temiz, daha sonra ilçede faaliyet gösteren korku evi sahibi Halil Güzel ile görüştü. Korku evinde genç adam tarafından sevgilisine evlilik teklifi hazırlıkları yapıldı. Sevgilisi ve 2 arkadaşıyla korku evine gelen Temiz, korku evinden kaçışı amaçlayan 'kötü ruhlar tarafından lanetlenen karakteri kurtarma' oyununa katıldı.

    Oyunun son bölümü olan odaya gelindiğinde ise kötü ruh karakteri, gözleri bağlanan Gamze öğretmene 'son duasını etmesini' söyledi. Dehşete düşen Gamze öğretmen, gözleri açıldığında sevgilisinin önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulunduğunu görünce büyük mutluluk yaşadı.

    Sevgilisinin yüzüğü parmağına takmasının ardından ise evlilik teklifini kabul etti. Bu sırada arkadaşları da bu mutluluğa ortak oldu ve konfeti patlatarak, çiftin özel anlarına şahitlik ettiler. Genç çift daha sonra çalan müzik eşliğinde birbirine sarılıp dans ederken, arkadaşları da bu anı cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

    'Uzun zamandır planlıyordum'

    Arif Temiz, sıradan bir evlilik teklifi yapmak istemediğini belirtirken, "Evlilik teklifini uzun zamandır düşünüyordum ama değişik bir şey olmasını istiyordum. Daha farklı unutamayacağı bir şey olmasını istiyordum. Sonra aklıma değişik şeyler geliyordu ama herkesin yaptığı şeylerdi. Burada korku evinin açıldığını duydum. Sonra geldim buraya organizasyonu yaptık. Burayı hazırladık. Bu durumdan kendisinin kesinlikle haberi olmayacaktı zaten olmadı da. Unutamayacağı bir şeyler olmasını istedim onun için böyle düşündüm. Bana evet dediği için de teşekkür ediyorum" dedi.

    Gamze Deniz ise hiçbir şeyden haberi olmadığını belirterek, “Uzun zamandır beraberiz. Böyle bir teklif bekliyordum ama bugün beklemiyordum. Sadece oyun oynayacağımız için geldik. Çok şaşırdım sürpriz oldu benim için. Evet bir beklentim vardı ama bugün için değildi. Teklifine 'Evet' dedim. Sevdiğim insan tarafından böyle bir teklif gelmesi çok güzel. Başka türlü olsa bu kadar etkilenmezdim” diye konuştu.

    Etiketler:
    evlilik teklifi, Evlilik, Serik, Antalya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Okyanusya kıtasının büyük bölümünü oluşturan Avustralya ormanlık ve çalılık bölgelerde başlayan, aylardır devam eden ve giderek şiddetlenen yangınlar karşısında ölüm kalım mücadelesi veriyor.
    Filler ve öğrenciler Avustralya’da ölen hayvanlar için yürüdü
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet