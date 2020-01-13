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17:16 13 Ocak 2020
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    Sözcü gazetesi

    Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davanın gerekçeli kararı açıklandı

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    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001131041004470-sozcu-gazetesi-sahibi-ve-yazarlari-hakkindaki-davanin-gerekceli-karari-aciklandi/

    Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararı tamamlandı.

    Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde davaya ilişkin verdiği kısa kararın gerekçesini yazma işlemini tamamladı.

    Sözcü gazetesi
    © AA /
    Sözcü: Türkiye sonunda bunu da gördü, Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ’cüymüş
    Mahkeme heyetince hazırlanan 165 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, savcılık mütalaası, tanık beyanları, sanık savunmaları, gazete kupürleri, FETÖ/PDY'nin silahlı terör örgütüne ilişkin bilgiler, delillerin değerlendirilmesi, sanıkların hukuki durumu ile kısa karar yer aldı.

    Davaya konu haber kupürlerine ve konularına yer verilen gerekçeli kararda, gazetenin 30 Mayıs 2015'te hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş olan ve tamamen FETÖ/PDY mensuplarının planlı ve organize şekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti kapsamında MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin görüntülerini, hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına rağmen kamuoyuna manşetten duyurduğu aktarıldı.

    Gazetenin bu görüntüleri paylaşarak FETÖ'nün oluşturmak istediği 'Türkiye'yi terör örgütlerine silah yardımı yapıyor' algısına hizmet eder nitelikte olduğu belirtilen kararda, gazetenin bu görüntüleri kamuoyuna verirken de örgütün asıl amacına hizmet eder nitelikte vatana ihanet başlığını kullandığı vurgulandı.

    ''Naylon darbe!' yazısı örgütsel algıyı yayma hedefine hizmet etmiştir'

    Gerekçeli kararda, FETÖ'nün medya yapılanması ile ilgili hazırlanan raporun sonuç bölümünde, medya yapılanmasının amaçlarından birinin de "Devletin, ülkenin geleceğini ilgilendiren milli konularda tersine algı yapmak" olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

    Emin Çölaşan
    © Fotoğraf : sozcu.com.tr
    Sözcü yazarı Çölaşan: FETÖ olayı gazetemize sığmaz, bütün iddiaları çürüttüm
    ''Sözcü gazetesinde yapılan bu tür haberlerin de amacı budur. Gazete yapmış olduğu bu haberle örgütün emellerinin değişik kitlelere ulaşmasına yardım etmiş, örgütün elini güçlendirme adına örgüte yardım etmiştir. Yine 15 Temmuz darbe girişimden hemen sonra Sözcü gazetesi aynı şekilde örgütün algı faaliyetlerine sahip çıkarak, algı faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yayılmasını çabalamıştır. Şöyle ki; toplumda tanınmış gazetenin yazarı olan dosyamız sanığı Necati Doğru'nun darbe girişimin hemen akabinde 17 Temmuz 2016 tarihinde gazetede yayınlanan 'Naylon darbe!' başlıklı yazısı içeriğinde, 'Naylon darbeciler! İktidarı devirmeye kalktılar. Daha da güçlendirdiler. Yoksa bu tezgahlanmış bir darbe miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı? Sen kalk Cumhurbaşkanına darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git Genelkurmay Başkanını tutukla! Tankla TOMA'yı tokuştur. Başarısız darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstün çıplak! Elin arkadan kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, süzme saf Fethullahçı subaylar mıdır? Kutulardan dolar çıktığı o 17-25 Aralık döneminden bu yana sürekli Fethullahçı avı yapıldı, çok sayıda Fethullahçı tutuklandı. Buna rağmen orduda emir - komuta zincirini kırıp darbe girişimine başvuracak bu kadar çok Fethullahçı subay nasıl gizli kaldı... ' şeklinde ifadeler kullanarak, 15 Temmuz darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu 'kontrollü darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu' gibi örgüt üyeleri tarafından kurgulanan örgütsel algıyı yayma hedefine hizmet etmiştir.''

    'FETÖ/PDY'ye yardım eylemini işlediği anlaşılmıştır'

    Özellikle sanığın söz konusu yazısının gazetede yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra örgüt mensuplarınca sosyal medyada retweet edilerek yayılıp geniş toplum kesimine ulaştırılmaya çalışıldığı anlatılan gerekçeli kararda, örgüte ait sosyal medya hesaplarının sanığın yazısını sahiplenerek daha önceden kendilerinin yaptığı yalan paylaşımların ve algının doğru olduğu konusunda sosyal medyada ikna çabalarına girdikleri dikkate alındığında, Sözcü gazetesi ve Sözcü internet haber sitesi tarafından kamuoyuna sunulan birçok haber, köşe yazısının gazetenin yürüttüğü algı faaliyetlerini ortaya koyabilecek deliller kapsamında olduğu vurgulandı.

    Fehmi Koru
    © Fotoğraf : fehmikoru.com
    Sözcü davasında tanık olarak dinlenen Koru: O zaman FETÖ yoktu, 'güzel insanlar' ifadelerini cemaat olarak yorumladım
    Gerekçeli kararda, yapılan değerlendirme sonucunda Sözcü gazetesinin 17-25 Aralık sürecinden başlayarak 15 Temmuz 2016 tarihinden yaşanan darbe girişiminden sonrada da devam eden haberleri bir bütün olarak incelendiğinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaç ve ideallerine hizmet eder vaziyette olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    ''Özellikle örgütün meşru hükümeti devirmek için girişmiş olduğu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı, örgüt tarafından toplumun başka kesimlerinde oluşturulmak istenen ve tüm topluma yaymayı amaçladığı algının Sözcü gazetesi tarafından yapıldığı, böylelikle gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de, kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü Medya kurumunun FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır.''

    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, 17-25 Aralık süreci, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları, Fethullah Gülen, Metin Yılmaz, Necati Doğru, Emin Çölaşan, Burak Akbay, FETÖ, Gerekçeli karar, Sözcü gazetesi
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