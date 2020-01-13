Erdoğan: Libya'da sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Libya'da sağlanan ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz" derken; Conte de "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/9FKZsOeMg9 — AA Canlı (@AACanli) 13 января 2020 г.

​İtalya Başbakanı Conte'ye "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Berlin sürecinin altyapısı'

"Türkiye-İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık."

Erdoğan, Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili, "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım. Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur. Ateşkesin kalıcı bir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes, tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur."

Conte: Ateşkes önemli bir fırsat penceresi

İtalya Başbakanı Conte de Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ettiğini söyledi.

Conte, "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır. Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması" dedi.

19 Ocak'ta Berlin'de Libya konusunda bir konferansın düzenlenmesi bekleniyor.