Çavuşoğlu: Hafter tarafı yarın sabaha kadar süre istedi

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Rus ortaklarımızlar birlikte gün boyu çalıştık. (Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık.

- Hafter tarafı (Libya ateşkes mutabakatını imzalamak için) yarın sabaha kadar süre istedi.

Bu arada Sputnik'in ulaştığı taslak metne göre Libyalı taraflar, birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.

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