Adnan Oktar’ı şikayet edenleri tehdit eden kişi tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında aranan bir kişi, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklandı. Kübra K.’nın İstanbul’un çeşitli semtlerinden ankesörlü telefondan arayarak Adnan Oktar’dan şikayetçi olan isimleri tehdit ettiği ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması devam eden Adnan Oktar davası kapsamında bazı müştekilerin sosyal medya hesapları ve iletişim araçları üzerinden şikayetlerini geri çekmeleri ve yanlış beyanda bulunmaları için tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 7 Ocak'ta operasyon düzenleyen ekipler, Kübra K.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı dijital malzemelere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.