MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bir asker ile güvenlik korucusunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde yaşanan çatışmada bir asker ile güvenlik korucusunun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.