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    Ankara'da tren kazası

    Ankara'daki yüksek hızlı tren kazası davası: Sanıklardan 2'si için tahliye kararı verildi

    © REUTERS / Tumay Berkin
    Türkiye
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    Ankara'da 13 Aralık 2018'de 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren kazasına ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Buna göre sanıklardan 2'sinin tahliyesine karar verilirken, duruşma 24 Ocak'a erteledi.

    Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yüksek hızlı tren kazası davasına ilişkin duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

    Savunma yapan sanıklardan Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, 2006'dan itibaren Ankara'da görev yaptığını, bu görevin çoğunluğunu daire müdür yardımcısı sıfatıyla sürdürdüğünü belirtti.

    'Kaza olduğunda evimdeydim'

    İddianamede kendisine yöneltilen suçları kabul etmediğini beyan eden Oğuz, olay günü nöbetçi olduğu iddiasının doğruyu yansıtmadığını ve kazanın gerçekleştiği saatte evinde istirahatte olduğunu söyledi.

    Oğuz, (makasçı) Osman Yıldırım'ın 5 gün boyunca refakatçi olarak görev yaptığını, olay tarihi itibarıyla Yıldırım'ın 54 gündür kazanın yaşandığı garda çalıştığını belirtti.

    Ankara'da yüksek hızlı tren üst geçide çarptı
    © Fotoğraf : AA
    Ankara'da hızlı tren kazası: 9 kişi hayatını kaybetti, 47 yaralı

    Tren yolu makasının, buton mekanizmasının yanı sıra kolla da değiştirilebildiğini anlatan Oğuz, şunları söyledi:

    "9 Aralık'ta geçilen nöbet sistemiyle beraber ilk gece nöbetine Osman Yıldırım geldi. Ertesi nöbeti ise ayın 11'inde 3 kişi ile beraber tuttu. Bu butonu kullanmayı bildiği diğer personel tarafından da görülmüştür. Eğitim evrakının imzalanmaması butonu kullanmayı bilmediğini göstermez."

    Kazanın oluşumunda dolaylı ya da dolaysız bir kusurunun bulunmadığını iddia eden Oğuz, beraat talebinde bulundu.

    'Sinyalizasyon sistemi hala yok'

    Sanıklardan Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna, Ankara YHT Gar sistemine ilişkin bilgi verdikten sonra sanık Yıldırım'a makas kullanmayı öğrettiğini söyledi.

    Tuna, "Makas kullanılması çok zor bir şey değil. Basit bir mekanizma aslında. Hattın ilk açıldığında eksiklikler olduğu biliniyordu. Bununla ilgili rapor yazdık. Sinyalizasyon sistemi açıldığında yoktu, halen de bir sinyalizasyon sisteminin olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.

    Bilirkişi raporu doğrultusunda kendisine yöneltilen suçlamaların dayanağının bulunmadığını iddia eden Tuna, suçsuz olduğunu savundu.

    'Talimatı Genel Müdürlük verdi'

    Savunmasının ardından, henüz tamamlanmamış bir hattın açılması talimatını kimin verdiği sorulan sanık Tuna, 14 Mart 2018'de Genel Müdürlük talimatıyla hattın açılmasının sağlandığını ifade etti.

    Sanıklardan Trafik ve İstasyon Müdürü Ünal Sayıner, kazanın meydana geldiği hattın Genel Müdürlük talimatıyla açılışına izin verildiğini kaydetti.

    Kısa süreli arızalar Genel Müdürlüğe bildirildi

    "Hat yeni hizmete açıldığı için personelde acemilik olabilir" ifadelerini kullanan Sayıner, 13 Nisan 2018'de banliyö tren seferlerinin yapılmaya başlandığını, bir süre sonra da doğu yönüne giden tren seferlerine geçildiğini anlattı. Sayıner, bu şekilde YHT ile banliyö hatlarının ayrı olmasına rağmen tren hatlarında bir yoğunluk yaşandığını ve hatlarda kısa süreli arızaların meydana gelmeye başladığını bildirdi.

    Sayıner, YHT ile diğer trenlerin olası bir kazayla karşılaşmaması için Bölge Müdürlüğünce, Genel Müdürlüğe bir yazı yazdıklarını bildiren Sayıner, bu kapsamda bazı tedbirler alındığını öne sürdü.

    Kazadan kısa süre önce 9 Aralık'ta tren saatlerinde ve sefer sayılarında değişiklik meydana geldiğini dile getiren Sayıner, "Demir yolları kuralları katidir ve basittir. Bu kurallara uyulmazsa kaza olur" diye konuştu.

    Yaşanan kazada bir sorumluluğunun bulunmadığını söyleyen Sayıner, beraat talebinde bulundu.

    Mahkemede ara karar verildi

    Mahkeme, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne, "sanık Osman Yıldırım'ın 5 gün süreyle işte tecrübeli bir personelle mesai yapıp yapmadığının", "personel yetersizliği iddiaları karşısında daha önceden sorumlu personel tarafından tren teşkil memuru istenilip istenilmediğinin" ve "kaza öncesi emniyet artırıcı ne gibi önlemler alındığının" sorulmasını kararlaştırdı.

    Tutuklu sanıklardan hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in tahliyesine hükmeden mahkeme, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Davanın görülmesine 24 Ocak'ta devam edilecek.

    Etiketler:
    YHT, Yüksek Hızlı Tren (YHT)
    Topluluk kurallarıTartışma
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