Kadir İnanır'dan Soylu'ya yanıt: Bizim tek derdimiz barış olsun

Sanatçı Kadir İnanır, kendisine yönelik olarak “Eksik yapmışsınız Kadir efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önceki gece Kastamonu’da katıldığı bir programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı, tutuklu Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da izlediği tiyatro oyunu için şunları söyledi:

“İstanbul’da birileri bir tiyatroya gitmişler. Tiyatroya gitmek kabahat değil. Herkes hepimiz daha fazla tiyatroya gitmeli, çocuklarımızı tiyatroya göndermeliyiz. Bu güzel bir şey. Gittikleri tiyatro bu ülkenin insanını acıtan, o günleri hatırladığımızda biraz önce anlattığım tablolara bizim ulaşmamızı isteyenlerin oluşturduğu yazdıkları ve hep beraber karşısına geçip seyrettikleri bir tiyatro. Kobani olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Her yeri yaktılar ve yıktılar. 39 kişiyi katlettiler bu ülkede. Talimatını kim verdi? PKK. Türkiye’ye talimatı kim taşıdı? O günkü HDP Eşbaşkanı Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri.

Kadir İnanır'dan Soylu'nun sözlerine yanıt: Bizim tek derdimiz barış olsunhttps://t.co/dWAFGUJVix pic.twitter.com/7gMCDnPkbW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 14, 2020

​Selahattin Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi, o tiyatroya gidenler... O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün fotoğrafını da assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğrafını assaydınız. Elinizdeki kanları tiyatro oyunlarıyla temizleyemezsiniz, bu milleti aldatamazsınız, bu milleti aldatamayacaksınız, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu millet tezgâhınızı da oyunlarınızı da anladı. Yurtdışından kulaklarınıza üflenen birtakım telkinlerle Türkiye’nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değildir.”

'Konuşmak istemiyorum'

Sanatçı Kadir İnanır ise Hürriyet’in Soylu’nun bu sözlerini hatırlatması üzerine “Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun” demekle yetindi.