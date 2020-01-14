Aynı pastaneyi 5. kez soymaya çalıştılar: 'Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor'

Bursa'da daha önce 4 kez girdiklerinden şüphelenilen küçük yaştaki 2 şüpheli, pastanenin soyunma kabininde polis tarafından yakalandı. Pastane ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden dışarıda gözcülük yapan bir şüphelinin ise polis araçları gelirken olay yerinden kaçtığı görüldü.

Olay, saat 23:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar mahallesinde meydana geldi. Bir pastanenin önüne gelen küçük yaştaki 3 şüpheli, uzun süre pastanenin etrafını gözetledi. 3 şüpheliden 2'si, pastanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girerken, bir kişi ise dışarıda gözcülük yaptı.

İki kişinin işletmeye girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis araçlarını görünce mahalle arasına doğru yürüyerek gözden kayboldu. Pastanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark etti. Pastane kapısını aralayarak içeri giren polis ekipleri, kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu fark etti.

Soyunma odasında yakalandılar

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince şüpheliler pastanenin içinden çıkamadı. Pastanenin alt katındaki depoya inen iki şüpheli, soyunma odasına girerek saklanmaya çalıştı. İçeride arama yaparak pastaneyi inceleyen polis ekipleri, saklanan iki şüpheliyi soyunma odasında yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, daha önceki hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tahmin ediliyor.

'Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyor'

Hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastaneye girdiğini söyleyen işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" dedi.