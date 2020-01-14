Adana'da sahte savcı ve polis operasyonu

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin adresini tespit eden ekipler, şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.