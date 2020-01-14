Akşener'den Erdoğan’a: Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhurbaşını Erdoğan'a seslendi. "18 yıl geçti sen bu diplomasiyi ne zaman öğreneceksin" diyen Akşener "Bu ergen sinirinden ne zaman kurtulacaksın?" diye sordu.