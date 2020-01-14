Dolar yeniden 5.90'ın üzerine çıktı

Sanayi üretim endeksinde artışın beklentilerin altında kalmasıyla dolar/TL'de hafif yönlü bir artış yaşanıyor. Küresel piyasalarda ABD'de enflasyon verilerinin de takip edileceği günde, dolar/TL bir hafta sonra yeniden 5.90'ın üzerini gördü.