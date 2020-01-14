Dolar yeniden 5.90'ın üzerine çıktı

Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeleri takip ederken ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon ve şirket bilançolarını izliyor.
Türkiye'de ise sanayi üretimi verisinde artış 5.1'le beklentilerin altında kaldı. Piyasalarda 5.5 civarında bir artış bekleniyordu.
Dünya gazetesinin haberine göre, sanayi verisini geride bırakan piyasalar, hazine ihalelerini bekliyor. Hazine, 15 aylık kuponsuz tahvil, 7 yıllık değişken faizli tahvil ihaleleri düzenleyecek.
Dolar/TL güne 5.87 seviyesinden başlarken; sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında artış kaydetmesi ile yönünü yukarı çevirdi. Kur 9 Ocak'tan sonra yeniden 5.90'ı geçti.
Petrol fiyatlarında dünkü sakin seyir devam ederken altın fiyatları geriliyor. Bu sabahki işlemlerde altının ons fiyatı 1537 dolardan işlem görüyor.
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