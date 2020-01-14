Altaylı'dan Hakan'a: Demirtaş'la bağlama çalıp türkü söylüyordun, değişen tek şey senin patronun ve görevin

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş üzerinden eleştirdi. Demirtaş'ın değişmediğini ifade eden Altaylı, "İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Değişen tek şey senin patronun ve senin görevin" dedi.

Habertürk yazarı Altaylı, Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CHP ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'terör bağlantılı' göstermek için yorumlar yaptığını belirtti.

Altaylı, bugünkü köşe yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Hürriyet yazarı arkadaşımız, CHP ve İmamoğlu'nu 'terör bağlantılı' göstermek için ince ince 'dostane' yorumlar yapıyor.

CHP yöneticilerinin eşleri ve kadın CHP yöneticileri Demirtaş’ın metinlerinden oluşan bir tiyatro oyununu izlemeye gitmişler.

Burada maksat belli.

'CHP terör ile arasına mesafe falan koymuyor' diyor ama bunu 'sinsi' bir çakallıkla, moda tabiriyle 'sübliminal' bir biçimde hallediyor.

İyi de sayın yazar, sen de aynı Demirtaş’la bağlama çalıp, türkü söylüyordun. Demirtaş o gün neyse bugün de o.

Değişen tek şey senin patronun ve senin görevin."