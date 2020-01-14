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13:15 14 Ocak 2020
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    Erdoğan: Darbeci Hafter önce 'evet' dedi, sonra Moskova'yı terk etti

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    Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Libya görüşmesine değindi; "Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti yapıcı tavır gösterdi. Buna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce 'evet' dedi, sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı. Bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu:

    - Suriye, Libya, Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Hele hele emperyal heveslerimiz hiç yoktur. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş da değildir. Tek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır.

    Baykal ve Bahçeli'ye teşekkür 

    İzlediğimiz politikaya destek veren Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a da Libya konusundaki tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum.

    - Barış Pınarı harekat bölgesinde terör örgütü küçük çaplı saldırılarını halen sürdürüyor. Biz ahdimize bağlıyız. Şu anda bize verilen sözlerle sahadaki durum arasında büyük farklılıklar bulunuyor. gerekirse harekatlar kaldığı yerden sürer. 

    '400 bin İdlibli Türkiye'ye geliyor, rejimin ateşkesi bozma girişimlerini gerekirse bizzat önleriz'

    Rejimin saldırılarından kaçan 400 bin İdlibli Türkiye'ye doğru harekete geçti. Dünyaya sesleniyorum, bu mazlumların ne zaman yanında yer alacaksınız? BM ne zaman görev bilinciyle adım atacak? Söylememize rağmen atılan bir adım yok. Geçtiğimiz günlerde Rus muhataplarımızla görüşmelerimiz neticesinde İdlib'de yeni bir ateşkes ilanında başarılı olduk. Bundan önceki ateşkesleri bozan hep rejimdi. Bu defa durum farklı. Siyasi sürecin ilerlemesini engellemeye çalışan rejimi kan döken eylemlerinden vazgeçirmek herkesin sorumluluğu. Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız.

    'Libya'daki Türk varlığından habersiz olanları gördükçe üzülüyoruz'

    - Libya harita üzerinde uzak gözükebilir ama bizim için uzak bir yer değildir. Osmanlı'nın önemli bir parçası olmuştur. Libya ile derin tarihi ve sosyal bağlarımız vardır. Kimse bizden ülkemizden yardım isteyen Libyalı kardeşlerimize sırtımızı dönmemizi bekleyemez. Bu ülkede darbeci Hafter'e tabi olmayan kardeşlerimiz var. Hafter onları yok etmek istiyor. Hafter'in etnik temizliğe tabi tuttuğu Osmanlı bakiyesi Köroğlu Türkleri de var. Hafter onları da yok etmenin peşinde.

    Libya'daki ecdad torunlarına sahip çıkmak görevimiz. Amacımız Libya'daki tüm kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bizim de zor günlerde onların yanında olmamız gerekiyor. Bu ülkedeki Türk varlığından habersiz olanları gördükçe milletimiz adına üzülüyoruz.

    Türkiye ve Rusya olarak başlattığımız inisiyatifle epey gayret gösterdik. Dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti yapıcı tavır gösterdi. Buna rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce 'evet' dedi, sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı. Bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait. Biz sözmüzün arkasında durduk, ama darbeci Hafter masayı terk etti. Sürdüğü şartlar gerçek yüzünü gösteriyor. Ateşkesi reddetmesi bizi hiç şaşırtmadı.

    'Hafter saldırıları sürerse hak ettiği dersi vermekten geri durmayız'

    Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız.

    Montrö Sözleşmesine göre gemi trafiğini engelleme hakkımız bulunmuyor. Şehrin iki yakasındaki deniz trafiğini engellemek de mümkün değil. Ülkemizi Boğaz'daki bu tehlikeli sorunla başbaşa bırakamayacağımıza göre alternatif üretmeliyiz. 2011 yılında milletimize sözünü verdik. 2023 hedeflerimizden biri olan Kanal İstanbul'u yapmakta geç bile kaldık. Kanal İstanbul projesinin finansmanında herhangi bir sorun yaşamayacağımıza inanıyoruz. Öyle zincirleme yapmakla falan bu projeyi engelleyemezsiniz.

    - Eser üretmeye çalışırken parti faaliyetlerini de ihmal etmiyoruz. 82 milyon vatandaşımızın her birine ulaşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımıza hedeflerimizi ve icraatlarımızı anlatmadıkça görevimizi yerine getirmiş olmayız. Partimizde hiçbir görev kimsenin tapulu malı değildir. İşinin hakkını veremeyenin yerini bunu yapabilecek olan alır.

    - Ana muhalefet bunların ikizi durumundaki partiyle tiyatro izliyorlar. Terörden cezaevinde yatan şahsın eserini birlikte izliyorlar. Hani diyordu ya tiyatro diye siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol. Onların yavrularını da dirsek temasında yürüdüklerin kaçırdı. hadi git Diyarbakır'a. Onların böyle bir derdi sıkıntısı yok.

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