Diyanet, TOKİ'nin konut satışlarında faizli işleme onay verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin 'faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı' yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın 'caiz' olduğunu söyledi.