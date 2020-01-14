Mersin'de hastanede kazan dairesinde oksijen tüpü patladı: 5 yaralı

Tarsus İlçe Devlet Hastanesi'nin kazan dairesindeki klima dış ünitesinin onarımında kullanılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada, hastanede görevli 5 teknik personel yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
'1 kişinin sağlık durumu ağır'
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yaralılardan 4'ünün ayakta tedavi edildiğini, birinin sağlık durumunun ağır olduğunu söyledi.
Otcu, patlama nedeniyle hastanede yangın gibi olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.
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