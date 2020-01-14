Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkede hakimler Saray'dakinin önünde eğilip bükülüyorsa; o ülkede adalet yok demektir, hukuk yok demektir" ifadesini kullandı. Basın özgürlüğüne değinen Kılıçdaroğlu, yüzlerce gazetecinin hapiste olduğunu söyledi.

Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Libya'daki süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Libya meselesiyle ilgili bizim söylediklerimizi Putin söyledi. Bize karşı çıktı, Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar. E noldu şimdi? Dış politikayı sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum?” diye konuştu.

"Hükümetin izlediği dış politikanın bize ne faydası oldu?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Karnı doymayan, işsiz milyonlarca vatandaşımız var; 40 milyar doları Suriyelilere harcadılar. Sonra da kahramanlık edebiyatı yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var'

Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Herkesin bir umudu var, o umudu büyüteceğiz.

Gazilerimiz onurumuzdur. Gazilere karşı gelen bir saray iktidarı var. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazilere karşı mahçup bir parlamentoyuz. Onların haklarını veremedik. Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir. 'Gaziler onurumuzdur' diye az evvel pankart açtı arkadaşlarımız. Bu iktidar ne yaptı? Gazilerimizin maaşını iptal etti. Allah aşkına bu mudur adalet?

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/ZqTkhFriQv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 14 января 2020 г.

Gazilerimiz endişe etmesin haklarını sonuna kadar savunacağız. Gazilerimiz onurumuz, şerefimizdir. Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var. Benim size namus sözümdür, bunun mücadelesini vereceğiz. Tasarrufu bula bula öğrencinin yemeğinde mi buldun? Tasarruf yapacaksan dolarla garanti verdiğin köprüden, hastaneden, havalimanlarından tasarruf yap.

'Ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet ediyorum'

Barış bildirisi imzaladı diye yüzlerce akademisyeni işten attılar. Ellerinde silah yok. Sadece kağıt ve kalem var. En sonunda AYM dedi ki; bu ifade özgürlüğüdür. Bu hocaların yalnızca kağıt, kalem ve kitapları vardı.

Adalet evrensel bir kavramdır. İnsanoğlu bütün hayatını adalet aramakla geçirdi. Hepimiz kanun önünde eşitiz. İmtiyaz tanıyan herkesi uyarmak bizim görevimizdir. Elinde kalem olanları akademiden atıyor, elinde silah olanı üniversiteye hoca olarak alıyorsunuz. Olacak iş değil. Bu ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet ediyorum.

'Demek ki verilmeyecek hesabın var'

Trump 'malvarlığını araştırırım' dedi, 'ipliğini pazara dökerim' dedi. Sus pus oldu. Çıkıp 'Ey Trump araştırmazsan namertsin' demesi gerekirdi. Diyemedi. Egemen güçlerin oyuncağı haline geldi.

Yüreğinde Allah korkusu olan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum. ‘Ey Trump benim mal varlığımı araştırmazsan namertsin. Benim verilmeyecek hesabım yoktur’. Bunu diyemedi. Demek ki verilmeyecek hesabın var.

'Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak'

Basın İlan Kurumu’na talimat veriyorlar. BirGün, Evrensel, Cumhuriyet gazetelerine ilan vermeyin diye. Niçin? Çünkü sarayı eleştiriyorlar. Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak.

Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. 2020 yılında açlık sınırının altında. Saray’da oturanların işsizlik sorunu yok. İş arama gibi bir dertleri yok. Konteynerden ekmek toplayanı bilmiyorlar.

Anne işsiz, baba işsiz, çocuk işsiz. Faturaları ödeyemiyorlar. İşsizliğin farkında bile değiller. İş var kardeşim diyorlar. Doğru var, sadece sarayda var. İşsizliğin yuvaları yıktığını, nasıl bir sosyal felaket olduğunu bilmiyorlar. İşsiz nasıl geçinecek? Bu iktidar kimden yana? Fakir fukaradan mı, hortumculardan mı? Adımın 'Kemal' olduğunu bildiğim kadar iyi biliyorum; bu adamların tamamı hortumculardan yana.

'Devletin enflasyonu yüzde 22.58'

Vergi vermek bir ödevdir. Yurt dışında naylon şirket kurup Türkiye’de vergi ödememek için tezgah kuranlar vergi ödemeyecek ama asgari ücretli vergi ödeyecek. 15 milyon dolar para getireceksin, bir kuruş vergi vermeyeceksin. Bu mudur adalet?

Devletin enflasyonu yani yeniden değerleme oranı yüzde 22.58. Vatandaş, mutfağında yangın büyüdükçe bu gerçeği görüyor.

Şehirlerarası otobüs firmalarının B1 belge fiyatını 60.000 liradan 250.000 liraya çıkardılar. Otobüs şöförlerine ve firmalara sesleniyorum, bu zammı sakın ola unutmayın. Kendisinin işi var, aylığı var. Emekli maaşı da var. Otobüs parası, uçak parası, elektrik, doğalgaz faturası ödemiyor. Ama beyefendi kendi aylığına zam yaptı. Peki işsiz nasıl geçinecek? Bunu vicdanınıza bırakıyorum.

Papaz nasıl gitti Amerika'ya?