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14:50 14 Ocak 2020
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    Kılıçdaroğlu: Eğer bir ülkede hakimler Saray'dakinin önünde eğilip bükülüyorsa, o ülkede adalet yok demektir

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkede hakimler Saray'dakinin önünde eğilip bükülüyorsa; o ülkede adalet yok demektir, hukuk yok demektir" ifadesini kullandı. Basın özgürlüğüne değinen Kılıçdaroğlu, yüzlerce gazetecinin hapiste olduğunu söyledi.

    Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Libya'daki süreçle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

    Kılıçdaroğlu, "Libya meselesiyle ilgili bizim söylediklerimizi Putin söyledi. Bize karşı çıktı, Putin'in söylediği her şeyin altına imza attılar. E noldu şimdi? Dış politikayı sen mi biliyorsun, ben mi biliyorum?” diye konuştu.

    "Hükümetin izlediği dış politikanın bize ne faydası oldu?" diye soran Kılıçdaroğlu, "Karnı doymayan, işsiz milyonlarca vatandaşımız var; 40 milyar doları Suriyelilere harcadılar. Sonra da kahramanlık edebiyatı yapıyorlar" ifadesini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var'

    • Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nde 82 milyon vatandaşımızın endişeye kapılmasına gerek yok. Herkesin bir umudu var, o umudu büyüteceğiz.
    • Gazilerimiz onurumuzdur. Gazilere karşı gelen bir saray iktidarı var. Ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazilere karşı mahçup bir parlamentoyuz. Onların haklarını veremedik. Devlet adaleti tesis etmekle görevlidir. 'Gaziler onurumuzdur' diye az evvel pankart açtı arkadaşlarımız. Bu iktidar ne yaptı? Gazilerimizin maaşını iptal etti. Allah aşkına bu mudur adalet?
    • Gazilerimiz endişe etmesin haklarını sonuna kadar savunacağız. Gazilerimiz onurumuz, şerefimizdir. Gazilerin haklarını elinden alan bir saray iktidarı var. Benim size namus sözümdür, bunun mücadelesini vereceğiz. Tasarrufu bula bula öğrencinin yemeğinde mi buldun? Tasarruf yapacaksan dolarla garanti verdiğin köprüden, hastaneden, havalimanlarından tasarruf yap.

    'Ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet ediyorum'

    • Barış bildirisi imzaladı diye yüzlerce akademisyeni işten attılar. Ellerinde silah yok. Sadece kağıt ve kalem var. En sonunda AYM dedi ki; bu ifade özgürlüğüdür. Bu hocaların yalnızca kağıt, kalem ve kitapları vardı.
    • Adalet evrensel bir kavramdır. İnsanoğlu bütün hayatını adalet aramakla geçirdi. Hepimiz kanun önünde eşitiz. İmtiyaz tanıyan herkesi uyarmak bizim görevimizdir. Elinde kalem olanları akademiden atıyor, elinde silah olanı üniversiteye hoca olarak alıyorsunuz. Olacak iş değil. Bu ülkeyi yönetenleri akla ve mantığa davet ediyorum.

    'Demek ki verilmeyecek hesabın var'

    'Basını esir almak istiyorlar ama direnenler hep olacak'

    'Devletin enflasyonu yüzde 22.58'
    • Vergi vermek bir ödevdir. Yurt dışında naylon şirket kurup Türkiye’de vergi ödememek için tezgah kuranlar vergi ödemeyecek ama asgari ücretli vergi ödeyecek. 15 milyon dolar para getireceksin, bir kuruş vergi vermeyeceksin. Bu mudur adalet?
    • Devletin enflasyonu yani yeniden değerleme oranı yüzde 22.58. Vatandaş, mutfağında yangın büyüdükçe bu gerçeği görüyor.
    • Şehirlerarası otobüs firmalarının B1 belge fiyatını 60.000 liradan 250.000 liraya çıkardılar. Otobüs şöförlerine ve firmalara sesleniyorum, bu zammı sakın ola unutmayın. Kendisinin işi var, aylığı var. Emekli maaşı da var. Otobüs parası, uçak parası, elektrik, doğalgaz faturası ödemiyor. Ama beyefendi kendi aylığına zam yaptı. Peki işsiz nasıl geçinecek? Bunu vicdanınıza bırakıyorum.
    Papaz nasıl gitti Amerika'ya?
    • Eğer bir ülkede hakimler Saray'dakinin önünde eğilip bükülüyorsa; o ülkede adalet yok demektir, hukuk yok demektir. Yüzlerce gazeteci işsiz, çalışan gazeteciler günü kutlandı ama hangi gazeteciler? Havuz medyası sahte rakamlarla Basın İlan Kurumu'nu hortumluyor.
    • Adaleti dağıtan mahkemelerdir. Hangi mahkemeler, bağımsız mahkemeler. Papaz nasıl gitti Amerika'ya? Bizim hakimden önce Trump'ın haberi var karardan. Ya Alman gazeteci? Anayasa diyor ki, hiçbir merci hakime talimat veremez. Bu ülkede adalet, hukuk yok.
    • Osman Kavala 805 gündür hapiste. AİHM serbest bırakın dedi. Hâlâ hapiste. Kararları uygulamıyorlar. Yüzlerce gazeteci hapiste. Sözcü davası bunların en ilginç olanı. Oturdular hapis cezası verdiler; Emin Çölaşan'a, Necati Doğru'ya, Metin Yılmaz'a.
    • FETÖ'den hapis cezaları verdiler. Hapis cezası verilirken, aklı başında olan herkes biliyor ki FETÖ ile mücadelenin bayraktarlığını Sözcü gazetesi yaptı. Şimdi Sözcü gazetesini FETÖ'cü diye yargılayıp hapis cezası veriyorlar.
    • Bu Saray, Londra’daki tefecilere 1 yılda 16 milyar 891 milyon dolar faiz ödüyor. Dışardan çöp ithal ediyoruz çöp.
    • Hükümetin izlediği dış politikanın bize ne faydası oldu? Karnı doymayan, işsiz milyonlarca vatandaşımız var, 40 milyar doları Suriyelilere harcadılar. Sonra da kahramanlık edebiyatı yapıyorlar.
    Etiketler:
    Vladimir Putin, Rusya, Libya, Suriyeliler, Hapishane, Osman Kavala, Gazeteci, Zam, Açlık, İşsizlik, Asgari ücret, Cumhuriyet gazetesi, BirGün Gazetesi, Evrensel gazetesi, Basın İlan Kurumu, Donald Trump, ABD, Türkiye, Akademisyen, AYM, TBMM, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Gazi
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