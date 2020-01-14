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14:50 14 Ocak 2020
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    Sevag Balıkçı

    Askerlik sırasında öldürülen Sevag Balıkçı davasında karar çıktı

    © DHA /
    Türkiye
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    Batman'ın Kozluk ilçesinde er Sevag Şahin Balıkçı'nın Gümüşörgü Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yaparken başka bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada sanığa 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

    Kozluk'ta 4 Nisan 2011'de vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden er Balıkçı'nın ölümünün ardından açılan dönemin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görülen davada 26 Mart 2013'te sanık Kıvanç Ağaoğlu, 'bilinçli taksirle adam öldürmek' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Hrant Dink
    © AFP 2019 / SEZAI ERKEN
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    Ailenin itirazı üzerine kararın, Askeri Yargıtay 4. Ceza Dairesince 'usul' yönünden bozulmasının ardından davanın görülmesine devam edildi.

    Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında askeri mahkemelerin kaldırılması üzerine dava Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

    Karar duruşmasına, sanık Ağaoğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, maktul Balıkçı'nın ailesi ve sanık avukatı salonda hazır bulundu.

    Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'olası kastla adam öldürmek' suçundan cezalandırılması ve tutuklanmasına yönelik görüş bildirdi.

    Mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Ağaoğlu, kimseyi olası kastla vurmadığını, söz konusu olayda herhangi bir kasıt taşımadığını iddia etti.

    Sanık Ağaoğlu: Ermeni diye öldürmek isteseydim askerliğin son kısmında mı aklıma gelirdi?

    Görgü tanıklarının da kendisinin kasıtla hareket etmediğini beyan ettiğini ileri süren Ağaoğlu, "Kast veya olası kastı kabul etmiyorum. Sevag'ın Ermeni asıllı olduğunu acemi birliğinden beri biliyordum. Eğer 'Ermeni' diye öldürmek isteseydim askerliğin son kısmında mı aklıma gelirdi? Kesinlikle kendisini öldürmek istemedim" dedi.

    Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ağaoğlu'na 'olası kastla adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına, sanığın kaçma şüphesini de dikkate alarak tutuklanmasına karar verdi.

     

    Etiketler:
    Kıvanç Ağaoğlu, Ermeni, Askerlik, Sevag Balıkçı
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