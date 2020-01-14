Kayıt
16:22 14 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Temelli'den Soylu'ya: Sanat senin neyine, sanata laf etmek senin ne haddine

    © AA / Raşit Aydoğan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 69
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104100/88/1041008893.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001141041008920-temelliden-soyluya-sanat-senin-neyine-sanata-laf-etmek-senin-ne-haddine/

    HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabının öykülerinin uyarlandığı tiyatro oyununu izlediği için sanatçı Kadir İnanır'a yönelik ağır eleştirilerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Sanat senin neyine, sanata laf etmek senin ne haddine" ifadesini kullandı.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meclis'in Libya tezkeresinin ardından çalışmalarına ara verdiğini anımsatarak, "Bugün Meclis'i açıyorlar, eminim yarın yine kapatacaklar. Meclis neden kapalı? Meclis'ten, siyasetten, HDP'den kaçıyorlar. Fizana kadar kaçsanız peşinizdeyiz" dedi.

    Barış Pınarı Harekatı – TSK – Türk askeri
    Milli Savunma Bakanlığı
    Libya tezkeresi anketi: Çoğunluk Libya'ya asker göndermeye karşı
    Hükümetin dış politika ve diplomasi bilmediğini söyleyen Temelli, konuşmasına şöyle devam etti:

    "Libya meselesi için masaya oturdular. Hafter döndü gitti ve bir anda 'terörist' oldu. Çünkü, diplomasi bilmiyorlar. Libya konusundaki yaklaşımları da Suriye ve tüm dış dünyada olduğu gibi aynı klişeye dayalı. Nedir o klişe? 'Sahada olmayan masada olamaz.' Sahada nasıl oluyorlar? Askeri güçleriyle yani bütün savaş politikalarıyla Orta Doğu sahasında yer almak istiyorlar. Kürtlerin kazanımlarına karşı bir siyasetleri, stratejileri olduğu için nasıl içeride bir çöktürme planı çerçevesinde bugüne kadar sürdürdükleri bir stratejileri, politikaları varsa sınır dışında Suriye, Irak şimdi Libya'da da aynı şekilde sahada olma peşindeler. Buradan uyarıyorum; bu saha, masa işine çok kendinizi kaptırmayın sonra bu ülkeyi de masada bulabilirsiniz."

    'İran için çok önemli bir kişi, figür barbarca katledildi'

    Ortadoğu'ya baktıklarında aslında gördükleri şeyin otoriter rejimlerin barbarlığı olduğunu belirten Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

    Kasım Süleymani
    © AA /
    İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürüldü: ABD üstlendi
    "Tüm otoriter rejimlerin örtülü bir ittifakı ile karşı karşıyayız. Bakmayın birbirleriyle savaştıklarına ve birbirlerine karşı bir siyaset güdüyormuş gibi yaptıklarına. Aslında vekalet savaşları ya da bu zamanın üçüncü dünya savaşı diyebileceğimiz dünya savaşı, bu otoriter rejimlerin, kendi ülkelerinde iktidarlarını koruyabilmek ve kendi iktidarlarının bekası uğruna Ortadoğu'da işte bu barbarlığı sürdürüyorlar. Nasıl mı? İşte son örneği Kasım Süleymani'nin öldürülmesidir. İran için çok önemli bir kişi, figür barbarca katledildi. İran ertesi gün ABD üslerini roketle vurdu ve o sırada bir Ukrayna uçağı düştü. Tam 176 masum insan katledildi. Açıklama şu: 'yanlışlıkla oldu.' Biz bu yanlışlıkları Suriye, Yemen, Afganistan'dan biliyoruz. Bu yanlışlıkların nasıl olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle Suriye'de bu yanlışlıkların başını işte bu iktidar çekiyor. Aynı şey İran, Suriye, Türkiye, Rusya, ABD için de geçerli."

    'Sen önce bir okumayı, yazmayı öğren'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren Temelli, şunları söyledi:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'da Ilgaz 2- Yurduntepe Kayak Merkezi açılışına katıldı.
    © AA / Gökhan Gücüklüoğlu
    Demirtaş'ın 'Devran'ının sahnelenmesine Soylu'dan tepki
    "Kadir İnanır'a yönelik bir saldırı gerçekleşti. Neden? Çünkü sevgili Selahattin Demirtaş'ın bir eseri tiyatroda sahnelenmiş. Buna tahammül edemeyen, iki satır kompozisyon ödevi yazmaktan aciz, iki cümle kuracak olsa promptere muhtaç olan zihniyet kalktı Kadir İnanır'a, Selahattin Demirtaş'a saldırdı. Sen önce bir okumayı, yazmayı öğren. Sanat senin neyine, sanata laf etmek senin ne haddine. Onun arkasına da Kobani'yi sıkıştırdı. Oradan aklınca aba altında sopa gösteriyor. Kobani meselesi tam da bizim meselemiz. Aydınlatılması gereken mesele. Kobani sürecinde katledilen o insanların hesabını biz soruyoruz. Belgeleri ortadadır. Meclise verdiğimiz araştırma önergeleri bellidir. Her seferinde o önergeleri AKP, MHP oylarıyla reddettirdiniz."

    Yoksullaşmanın ve işsizliğin devam ettiğini, her üç üniversite mezunundan birinin işsiz olduğuna işaret eden Temelli, "Üniversite mezunlarının bugün için en büyük dertleri ne biliyor musunuz? Kredi yurtlar kurumundan aldıkları kredileri 'nasıl ödeyecekleri' derdi. Çünkü işleri, güçleri yok. İşe girseler o borcu ödeyecek kadar gelirleri yok. Durum bu kadar vahim, 'gençler evlenin' diyor" değerlendirmesinde bulundu. 

    Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik bütün bilim insanlarının tezlerinin yok sayıldığını ifade eden Sezai Temelli, "Bunlar o kadar uyanıklar ki  bu arada Montrö meselesini de halletmek için Saros Körfezi ile Gelibolu yarımadası üzerinden de bir kanal çalışmasını başlatmışlar. Bunu saklıyorlar. Çanakkale Köprüsü yapıyorlar ya bir de Kanal Çanakkale gündemlerinde var. Neden? Çünkü biliyorlar ki Kanal İstanbul açılırsa Montrö kadük olur. Önlem alıyorlar" dedi.

    Etiketler:
    Kasım Süleymani, İran, Rusya, ABD, Suriye, MHP, AK Parti, Irak, Sezai Temelli, Kanal İstanbul, Libya, Türkiye, Süleyman Soylu, Selahattin Demirtaş, Kadir İnanır, HDP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.
    Sibirya kurdu ‘Fıstık’ın ilk kar sevinci
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet