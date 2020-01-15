İstanbul Emniyeti'nden büyük operasyon: 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

İstanbul'un Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirilirken sahte para basmında kullanılan matbaa makinelerine de el konuldu.

Ekipler 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.