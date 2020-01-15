Voleybol takımına 'teşhirci' diyen MHP'li Şahin belediye başkanları listesinden çıkarıldı, istifası istendi

MHP'li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 'Filenin Sultanları'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle MHP belediye başkanları listesinden çıkarıldı.

Açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi. Durmaz konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." ifadelerini kullandı.

Milletçe haklı gururumuz olan Filenin Sultanları halkında, yapmış olduğu çirkin paylaşımı nedeniyle; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla , Kaynaşlı Bld Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür..Kamuoyuna saygıyla duyurulur... — Sadir Durmaz 🇹🇷 (@sadirdurmaz) January 15, 2020

Şahin'in istifasının istendiği ve en kısa sürede işleme konulacağı öğrenildi.

Şahin, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Almanya'yı yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Dünya şampiyonu olsan ne yazar'

"Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil."

Kamuoyunda yoğun tepkilere neden olan paylaşımıyla ilgili Şahin, kendisini "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" sözleriyle savunmuştu.