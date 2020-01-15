Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz

Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'ın haberine göre, 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi‘nden Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, maaş, vergi, resim ve harç hesaplarına haciz konulduğunu açıkladı.

Maçoğlu, "Belediye şirketimizin, Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne 31.12.2019 tarihi itibarıyla 4 milyon 761 bin 424 lira 20 TL SGK prim borcu bulunmaktadır. Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarları ödenmemektedir. Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz" dedi.

TKP'li Başkan, "Belediye Kanunu'nun 15. maddesine göre belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir" açıklamasında bulundu.