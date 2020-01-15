Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen 85 yaşındaki kadın yaralandı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Acıbadem'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol'u fark etmeyip aracı kaldırınca, yaşlı kadın yere düşüp yaralandı.

İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 gün önce Acıbadem Caddesi'nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi otobüs durağı yakınında yol üzerine park eden aracın çekiciyle alınması esnasında yaşanan kazanın herkesi üzdüğü belirtildi.

'Kaza tüm yönleri ile soruşturulacak'

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza ile ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkol Hanımefendi'ye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."