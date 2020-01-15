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    Ayağa kalkmayan avukatı salonda çıkaran hakim davadan çekildi

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    Ankara'da, duruşma sırasında savunma yaparken ayağa kalkmadığı gerekçesiyle tartıştığı avukat Tuğba Gültekin'i salon dışına çıkaran Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi S.B., davadan çekildi.

    Ankara 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 17 Aralık 2019 günü görülen duruşmada, Hakim S.B., davacı avukatı Tuğba Gültekin hakkında savunması sırasında ayağa kalkmadığı gerekçesiyle, tutanak tutularak durumun, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'na bildirilmesine karar verdi.

    Hakim S.B., bu sırada avukatın masaya vurarak, "Ego sorununuz mu var, bu şekilde yazamazsınız" dediği ve duruşmanın inzibatını bozduğu için salondan çıkartılmasına karar verdi.

    Hakim, daha sonra suç işlediğini ileri sürdüğü avukat Gültekin hakkında Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na müzekkere yazarak, gereğinin yapılmasını istedi.

    Ankara Barosu avukata sahip çıktı

    Şikayetin ardından Ankara Barosu yaptığı açıklamada, yargılama aşamasında sadece yemin ve hükmün açıklanması sırasında ayağa kalkmanın zorunlu olduğunu, bunun dışındaki hallerde bu hususun kişilerin kendi tercihine bırakıldığını belirterek, "Bu açık hükme rağmen bir hâkimin duruşma sırasında avukatı ayağa kaldırmaya zorlaması ve bu haksız tahakküme haklı direniş gösteren meslektaşımızı duruşma salonundan çıkartması en iyi ihtimalle hukukun yazılı usullerini kendi kişisel tatmin ve tahakküm aracı olarak yeniden şekillendirme çabası ve modern bir hukuk sisteminde oynanmaya çalışılan başarısız bir kadıcılık parodisidir. Kötü ihtimal ise bir hâkimin uygulamak zorunda olduğu usul kurallarından haberdar olmamasıdır, çünkü bu ihtimalle mücadele çok daha güçtür. Duruşma salonları; hakim ve savcıların kutsal makamlarından aldıkları güce dayanarak tekellerine aldıkları gösteri mekanları değil Türk Milleti adına adaletin dağıtıldığı mahkemelerdir. Sayın hakimin kişisel egosunu tatmin çabasını ve tek kişilik güç gösterisini kamusal alandan çıkarıp özel alanında icra etmesini önerir, savunma makamı olarak bu baskılara yüzyıllardır boyun eğmediğimizi, bundan sonra da eğmeyeceğimizi hatırlatmak isteriz" denildi.

    Hakim davadan çekildi

    Bu gelişmelerin ardından Hakim S.B., Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe yazarak davadan çekilme talebinde bulundu.

    Hâkim, dilekçesinde avukat Gültekin'in, duruşma sırasında kendisine, "Hakimliğe yakışmayacak şekilde hareket ediyorsunuz, ego sorununuz mu var?" diyerek, hakaret ettiğini, duruşma bitiminde koridorda bağırarak hakaretlerine devam ettiğini ve odasına zorla girmeye çalıştığını iddia etti. Ayrıca Ankara Barosu'nun da olayı araştırmadan durumu anlamak ve ona göre bir tavır almak yerine, yanlı davranarak kendisini suçladığını belirtti.

    Hâkim, "6100 Sayılı Hukuk Usulü Muhakeme Kanunu'nda, hâkimin davaya bakmaktan çekineceği haller belirtirmiş olup, HMK 36/d maddesi kapsamında davaya bakmaktan çekinme halleri oluşmuştur" diyerek talebinin kabulü yönünde karar verilmesini istedi.

    Avukat Gültekin ve Ankara Barosu hakkında da her türlü yasal hakkını kullanacağını belirtti. Ankara 3. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, talebi kabul ederek, Hkim S.B.’nin davadan çekilmesine karar verdi. 

    Etiketler:
    Avukat, Dava, Duruşma, Mahkeme, Ankara
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