Bahçeli: AA Kahire ofisine yapılan operasyon Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir

MHP Başkanı Bahçeli Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın ile ilgili 'Bu karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir' dedi.

Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlediği baskın ile ilgili MHP Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı.

'Bu karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir' ifadesini kullanan Bahçeli şunları söyledi:

"Bu mütecaviz ve münasebetsiz davranışın hiçbir hukuki ve insani temeli yoktur. Bölgesel iş birliği ve istikrar zeminin kurularak huzur ve barış dinamiklerinin tesis edilmeye çalışıldığı dönemde AA Kahire ofisine yapılan karanlık operasyon, Türkiye'ye çok net hakaret ve husumettir."

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü.