İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 3 DAEŞ'li yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ayrıntılar geliyor..
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 IŞİD mensubu yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Ayrıntılar geliyor..
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