Çavuşoğlu: İdlib'de ihlaller var, ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkes konusunda, "İhlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İdlib'de ateşkes bozuldu mu?" sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, İdlib'de durumun vahim hale geldiğini, Türkiye ve Rusya'nın görüşmelerinden sonra ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

'Eğer sokak çatışmasına dönerse bu savaş bitmez'

İdlib'de sükunetin sağlanması halinde Suriye Anayasa Komisyonu'nda ilerleme sağlanabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, Suriye hükümetinin muhalefetten 'kendisini terörist ilan etmesi şartını getirdiğini' öne sürdü.

Bu tutumla Suriye hükümetinin askeri çözüme inandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun durdurulması lazım. Bu şekilde olmaz. Eğer sokak çatışmasına dönerse bu savaş bitmez. Rejim, İdlib ile biteceğini düşünüyorsa orada da bitmez. Zaten şu anda kontrol ettiği diğer yerlerde de hiçbir şey sağlayamadığı için insanlar isyan etme noktasına gelmiş. Farklı ülkelerin istihbaratlarının raporları da bu yönde" diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir an önce siyasi çözüme gidilmesi gerektiğini kaydederek, bu savaşın bitmesi, İdlib'de ateşkesin korunması için Türkiye'nin çaba sarf ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkesle ilgili "İdlib'de ihlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

'SMO askerlerine vatandaşlık verileceği iddiası tamamen gerçek dışı'

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının Libya'da para veya Türk vatandaşlığı karşılığında savaştırılacağı iddialarına yönelik soruya Çavuşoğlu, "Tamamen gerçek dışı" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, yönetilemeyen ülkelerin, çatışmaların veya terörün, insani dram boyutunun yanı sıra güvenlik boyutunun da bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iddialar tamamen gerçek dışı. Suriyeliler üzerinden muhalefetin çok yanlış tutumları oluyor. Bunun bir insani dram olduğunu çabuk unutuyoruz. O iddiaların hiçbirisi doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının nasıl alınacağı kanunlarda belli. Dolayısıyla milletvekillerimizin ve siyasetçilerimizin de gerçek dışı, hayal ürünü iddialara inanıp ya da inanmak isteyip gündeme getirmesi doğru değil."

Muhalefetten, bakanlıklarına yönelik gelen soruları kendilerinin yanıtladığını ya da ilgili diğer bakanlıklara cevaplanmak üzere yönlendirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile işbirliğinin Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.