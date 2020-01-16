Üniversiteden anket: 'Bugün seçim olsa AK Parti yüzde 40, MHP yüzde 8 oy alabilir'

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada bugün seçim olsa AK Parti yüzde 40, MHP ise yüzde 8 oy alabileceği, dolayısıyla iki partinin toplamı yüzde 50’yi bulamayacağı belirtildi.

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarına göre AK Parti son iki seçimde aldığı oydan yüzde 2.5’lik kayıp yaşadı, MHP ise barajı geçecek oy oranına ulaşamadı. İki partinin toplam oyu ise yüzde 50’yi bulmuyor.

2010 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından sürdürülen araştırma, 26 ilde kent merkezlerinde yaşayan 18 yaş üzeri 1000 kişiyle yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarını Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Prof. Dr. Murat Güvenç, Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Prof. Dr. Osman Z. Zaim ve Sabri Deniz Tığlı’dan oluşan araştırma ekibi ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz kamuoyuyla paylaştı.

'Erdoğan'a destek yüzde 33.6'dan 30.9'a düştü'

Araştırmaya göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekte düşüş var.

2017’de 49,7 olan Erdoğan’a destek oranı 2018’de yüzde 33.6 olarak gerçekleşirken, 2019’da ise yüzde 30.9’da kaldı. 'Erdoğan’ı desteklemiyorum' diyenlerin oranı 2019’da yüzde 41,3 olarak belirlendi.

Bugün seçim olsa katılımcıların hangi partiye oy verecekleri de araştırmanın sonuçlarında yer aldı. Buna göre AK Parti, en son genel ve yerel seçimlere göre yaklaşık yüzde 2.5’luk bir kayıp yaşadı. MHP’nin barajı geçemediği görülürken AK Parti ve MHP toplamı da yüzde 50’yi bulamıyor.

Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılınca AK Parti yüzde 40.2, CHP yüzde 33, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 8.3, İYİ Parti de yüzde 8.1 oy alabiliyor.

'Dış politikaya destek geriledi'

Araştırma sonuçlarına göre hükümetin dış politikalarını “başarılı” bulanların oranı 2018 yılında yüzde 32.2 iken 2019’da bu oran yüzde 28.5’e geriledi.

'Ekonomi, en önemli sorun'

Araştırmaya göre Türkiye’de halk, ülkenin en önemli sorunlarında ekonomiyi başta görüyor. Araştırmada ayrı ayrı sorun alanları değerlendirildiğinde ülkenin en büyük sorunu olarak yüzde 19.8’lik oranla 'terör' görülürken, hayat pahalılığı yüzde 18.1 ile ikinci, işsizlik ise yüzde 16.8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk (yüzde 6.7) toplamda yüzde 46.1 oranla birinci sıraya yerleşiyor.

'Yüzde 50 kitap okumuyor, yüzde 38 sinemaya gitmiyor'

2019 yılında hiç kitap okumayanların sayısı yüzde 60.9’dan yüzde 50.9’a gerileyerek azaldı. Buna karşın her gün kitap okuyanların sayısı artış göstererek yüzde 2.6’dan 4.3’e yükseldi.

Araştırma sonuçlarına göre sinemaya ayda üç-dört kez gidenlerin sayısında artış gözlemlenirken, futbol maçına, sergiye ve konsere gidenlerin sayısı da 2018 yılına göre arttı.

Hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı yüzde 38.3; hiç tiyatroya gitmeyenlerin oranı ise yüzde 73.5 oldu.