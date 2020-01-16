Sözcü gazetesinin sahibi Akbay: Vatanıma dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu: "Vatanıma döneceğim için mutluyum. İnsanın vatanına özgürce gidip gelmesi kadar güzel bir duygu yok."

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz'ın İstanbul 37. Mahkemesi'ne verdiği dilekçeye dün cevap geldi.

Akbay'ın yakalama kararının kaldırıldığını beyan eden mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:

“İddia makamı 15/01/2020 tarihli mütalaasında özetle, sanık müdafinin talebinin kabulü ile çıkarılan yakalama kararının kaldırılmasına karar verilmesine ilişkin mütalaa sunduğu görüldü.

'Karar 2017'de çıkarıldı'

Mahkememizin 2017/87 esas sayılı dava dosyasında 27/12/2019 tarihinde verilen hüküm ile Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni ve yazarlarının bulunduğu sanıklar hakkında ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 1 yıl 13 ay ile 3 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen miktarlarda hapis cezası verildiği, dosya kapsamında tutuklu kimsenin bulunmadığı, gazetenin sahibi ve kurucusu sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise tefrik edilerek iş bu dosyaya kaydedildiği, sanık Burak Akbay'ın 09/10/2017 tarihinden beridir yakalamalı olarak arandığı, sanık müdafileri tarafından sunulan yazılı dilekçe ve dosya kapsamı bir bütün olarak incelenip değerlendirilmekle;

'Dini görevini yerine getiremedi'

Sanık Burak Akbay'ın daha önceki aşamalarda mahkememize göndermiş olduğu kendi el yazısı ve imzalı dilekçe ve sanık müdafilerinin yazılı dilekçelerden anlaşıldığı üzere sanığın samimi olarak ülkemize dönerek savunma yapmak istediği, dosya kapsamında tüm delillerin toplanmış olduğu, sadece sanık Burak Akbay'ın savunmasının alınmasının beklenmekte olduğu, AİHS'in 5. ve 6. maddesinde belirtildiği üzere ‘adil yargılama ilkesi' uyarınca sanığın savunmasının bizzat mahkeme huzurunda alınmasının gerekmesi, sanığın babası Ertuğrul Akbay'ın 07/03/2019 tarihinde vefat etmesi sebebiyle sanığın yakalama olduğundan dolayı cenaze ve diğer işlemler için gelememiş olması, bu sebeple sanığın daha sonraki aşamadaki dini olarak son görevlerini yerine getirmemiş olmasından dolayı oluşan mağduriyet ve dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak yakalama emrinin kaldırılmasına karar verildi."

'Ülkeme özgürce gidip gelmek çok güzel bir duygu'

Burak Akbay karar hakkında Sözcü'ye yaptığı açıklamada “Vatanıma döneceğim için mutluyum. İnsanın vatanına özgürce gidip gelmesi kadar güzel bir duygu yok. Çünkü geçen yıl 7 Mart'ta vefat eden babamın cenazesine katılamamış, yurtdışından cenaze törenini izleyip duasını okumuştum. Bu durum beni üzmüştü. Bu yüzden, bir an önce dönmeyi, sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.