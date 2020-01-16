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08:03 16 Ocak 2020
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    eczane

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Domuz gribi ilacı sıkıntısı var

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    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, ilaçlara her yılın şubat ayında zam yapıldığını hatırlatarak “Domuz gribi ilacı sıkıntısı var. Grip vakalarında artış olunca talep fazlası yaşandı ve sıkıntı ortaya çıktı. İlaçların yüzde 60’ı ithal fakat yerli ilaçlarda da sorun yaşanıyor, ilaç zammı nedeniyle" dedi.

    İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde iki çocuğun domuz gribi şüphesiyle yaşamını yitirmesinin ardından gözler piyasadaki ilaçlara çevrildi. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, piyasada domuz gribi ilacını bulmada zorluklar yaşandığını ancak sorunun bununla sınırlı kalmadığını belirterek Halk arasında domuz gribi diye bilinen gripte artış var. Planlanmış olan ilaçlar yeterli gelmiyor. Ayrıca her yıl şubat ayında ilaca zam  yapıldığı için firmalar bu zammı bekliyor ve şu an tansiyon, epilepsi, göz ilaçlarını, ağrı kesicileri bile eczanelerde bulmak zor" dedi.

    Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre "Firmalar depolara ilaç vermek istemiyor. Örneğin şu an benim eczanemde en çok kullanılan 150ilaç yok. Önümde, eczanemde olmayan 10 sayfa A4 kâğıdına yazılı olmayan ilaçlar var” ifadesini kullanan Sarıalioğlu, her ilaca yapılacak şubat zammı öncesinde aralık-ocak-şubat aylarında benzer sorunların yaşandığını kaydetti. 

    Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurt dışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru geçen yıl yapılan artışın ardından 3.40 liraya yükseltmişti. 20 Şubat’ta yine ilaç kuruna zam gelecek.

    Zam gelmeden önce pek çok ilaç firmasının ilaçları piyasaya vermekten kaçındığını söyleyen Sarıalioğlu, “İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar” dedi.

    'Grip vakalarında artış olunca talep fazlası yaşandı ve sıkıntı ortaya çıktı'

    Sarıalioğlu, devamında “Domuz gribi ilacı sıkıntısı var. Grip vakalarında artış olunca talep fazlası yaşandı ve sıkıntı ortaya çıktı. İlaçların yüzde 60’ı ithal fakat yerli ilaçlarda da sorun yaşanıyor, ilaç zammı nedeniyle. Geçen yıl yüzde 20 gibi bir zam yapılmıştı, bu yıl da yüzde 15-25 oranında zam bekleniyor. Bakanlık yılda bir kez fiyat düzenlemesi yapacağına örneğin üç ayda bir yüzde 5 gibi bir oranda yapsa bu problem yine yaşanmaz”  açıklamasında bulundu.

    Sağlık Bakanlığı: Stoklar yeterli

    Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ilaç stoğunun da yeterli olduğu duyurdu. Sarıalioğlu, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından domuz gribi üreten ilaç firması şirketi ile görüşme yaptıklarını belirterek “Firmadan  sabah itibarıyla günlük ortalama 50 bin kutu ilacı İstanbul’daki depolara dağıtım yapacakları bilgisini aldık. Önümüzdeki hafta itibariyle domuz gribi ilacı sıkıntısının sona ereceğini tahmin ediyoruz dedi. 

    Etiketler:
    Zafer Cenap Sarıalioğlu, Zam, ilaç, ölüm, Domuz gribi, Eczane, İstanbul
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