İddia: İTÜ Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti, 400 milyon dolar gerekiyor

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Doğa Koleji'ni satın almaktan vazgeçtiği iddiasını okurlarına aktardı: "Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor."

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, 'İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti' başlığıyla yayımlanan yazısında öğretmenlerin iş bırakma eylemi yaptığı Doğa Koleji'ne değindi.

"İTÜ bünyesinde çözülmeye çalışılan Doğa Koleji sorunu arap saçına döndü" diyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda bu sorunu çözmek için 400 milyon dolar gerektiği ve bu kredinin geri dönmesinin olanaksızlığı dolayısıyla İTÜ'nün teklifi reddettiği ileri sürülüyor. Doğa Koleji'ni satın almak üzere kurulan İTÜ Vakfı'nın bu sorunu çözmek için yeterli olmadığı görüşü ağır bastı."