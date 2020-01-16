'Akil İnsanlar'dan Kadir İnanır'a destek

Çözüm süreci döneminde ‘Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan 14 kişi, sanatçı Kadir İnanır'a yönelik sözlerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz” denildi.

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapishanede yazdığı 'Devran' adlı öykünün tiyatro oyununa tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu izleyenler arasında bulunan Kadir İnanır’ı hedef aldı.

'Akil İnsanlar Heyeti' içerisinde yer alan 14 kişi ise 'Kadir İnanır’ın Yanındayız' başlığıyla bir açıklama yayınlayarak, “Kimi siyasiler oyunu düzeysiz bir şekilde eleştirirken, İçişleri Bakanı daha da ileri gitti, etkinliği izleyenlerden birisi olan Kadir İnanır’a yönelik aşağılayıcı, hedef gösteren ve suç oluşturan bir nefret söylemi kullandı” dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, Soylu’nun açıklamalarının kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkenin ve kişilerin güvenliğini sağlamakla görevli bir bakanın tanınmış bir sanatçıyı hedef göstermesi kesinlikle kabul edilemez. Bu söylem, sorunların barış içerisinde çözümüne ve bunu temsil eden kişilere yönelik olduğu oranda, durum demokrasi ilkeleri bakımından daha vahim hale gelmektedir. Kadir İnanır’ın yanında duruyor, bakanı sözlerini geri almaya ve özür dilemeye davet ediyoruz.”

Çözüm süreci döneminde ‘Akil İnsanlar Heyeti’nde yer alan ve 'Kadir İnanır’ın Yanındayız' açıklamasına imza atan isimler şöyle: Ahmet Faruk Ünsal, Ali Bayramoğlu, Baskın Oran, Celalettin Can, Doğu Ergil, Etyen Mahçupyan, Fuat Keyman, Levent Korkut, Nihal Bengisu Karaca, Oral Çalışlar, Öztürk Türkdoğan, Vahap Coşkun, Yıldıray Oğur, Yücel Sayman.