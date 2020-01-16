Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Batman'da 795 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığı duyuruldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörle mücadeleye yönelik olarak geçen hafta başlatılan Kapan operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

​Bu kapsamda, Batman'da Mava barınma alanında bulunduğu değerlendirilen PKK'lılar için 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı.

Diyarbakır Jandarma Bölge ve Batman İl Jandarma komutanlarının bizzat sevk ve idare ettiği operasyona, 795 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu katılıyor.