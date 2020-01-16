MSB: 2020 yılı ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 35 bin lira

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücretini 35 bin 54 lira olarak belirledi. 2019 yılında bedelli ücreti 33 bin 230 liraydı. Yükümlülerin celp/sevk dönemleri ile birlikleri Ocak 2021'de duyurulacak.