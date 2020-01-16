Erdoğan'dan 2019 değerlendirmesi: Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz

Beştepe'de yaptığı konuşmada 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz" dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'un 'tek çare' olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık" diye konuştu.

Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini, TÜRKSAT 5A uydusunun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacağını açıkladı.

Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık'

Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü Türkiye'

Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.

11. Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz.

'Protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık'

Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.

Yıllarca protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 670 bine ulaştırdık.

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik.

'Milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim'

Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri'nin açılışlarını yapacağız. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim. Onun için sigarayı yasakladık.

Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

Demirtaş eleştirisi: Milletim bunlara gereken dersi verecektir

(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi.

Diyarbakır Anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet o partiyle birlikte bir teröristin yazdığı kitabın tiyatrosunu izliyor. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir.

15 Temmuz'da ülkemize kurşun sıkan FETÖ'yü kurumlarımızdan ve ülkemizden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz devam sürecektir. MİT Başkanlığı görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi. Yakında MİT'in İstanbul şubesini de açacağız.

'Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda fikirleri yok'

'Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor'

Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik. 202 yılında 5 ilimizde doğalgaz varken 2019 itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef ilçelerimizin tamamına ulaşmak. TANAP enerjide bölgesel anlamda çok büyük bir proje. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini tamamladı. Bor madeninden işlenmiş olan çeşitlendirmeyi yapmak suretiyle ürün gelirimizi artırmayı hedefliyoruz.

Sıfır atık projesi 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Sıfır atık projesini başlatan eşime teşekkür ediyorum. 4 milyon tonun üzerinde atık toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma oldu.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini önemle takip ediyoruz. Hem kendi hem de KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız.

2022'de et ithalatı sıfırlanacak

Bu yıl 6.6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltacak ve inşallah 2022'de tamamen sıfırlayacağız. Geçtiğimiz yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi yaptı. Geçtiğimiz yıl yapılan 2 bin 845 kişilik atamalarla birlikte toplam 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık.

Bu yılın ilk yarısında 600 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Engelli memur sayısını 19 kat artırarak 56 bin 500 kişiye çıkardık. 2002'de 24 bin kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmişken bu rakam 2019 yılında 1 milyon 2019 yılında 1 milyon 325 bine ulaşmıştır.

Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedefliyoruz.

Göbeklitepe ören yerini ziyarete açtık. 2019'u turizmde Göbeklitepe yılı ilan ettik. Emeği geçenlere Doğuş Grubu başta olmak üzere teşekkür ediyorum.

'Enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e düşmesini hedefliyoruz'

Küresel çaplı saldırıların sebep olduğu etkiyle göstergeler bir parça bozulsa da hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Spekülatif saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergileyerek ülkemizi 2019'da yeniden yükselişe geçirdik.

© AA / Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4.9'a düşmesini hedefliyoruz. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak.

enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4.9'a düşmesini hedefliyoruz. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak. Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3.4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye, Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 44.9 azaldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini milletimizin takdirine sunduk. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Hem dizayn hem teknik özellikleri beğeniyle karşılandı. Bu süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrikayla üretim orada yapılacak. Yan sanayiinin güçlü olduğu Bursa ilinde fabrikayı kuralım istedik.

Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Geçici bilim üssümüzü Antartika'ya kurduk, bilim seferlerini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz.

'Mlli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da korvetimize yerleştirdik'