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14:10 16 Ocak 2020
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    Erdoğan'dan 2019 değerlendirmesi: Yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Beştepe'de yaptığı konuşmada 2019 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz" dedi. Erdoğan, Kanal İstanbul'un 'tek çare' olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

    "Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı" ifadelerini kullandı.

    © AA /
    Erdoğan: Kanal İstanbul'la ilgili müteahhitleri tehdit ediyorlar, 'İktidara geliyoruz, bu ihaleyi iptal ederiz' diyorlar
    Erdoğan, "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık" diye konuştu.

    Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini, TÜRKSAT 5A uydusunun 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacağını açıkladı.

    Erdoğan, "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3.2 milyon kişi artırarak 2022 yılında işsizliği yüzde 9.8'e indirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

    ​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık'

    • Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. 
    • Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.
    • Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

    'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü Türkiye'

    • Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.
    • 11. Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.
    • Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz.

    'Protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık'

    'Milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim'
    • Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri'nin açılışlarını yapacağız. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.
    • Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
      © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
      Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu
      Yerli ilaç üretimi ve yerli plazmadan kan ürünleri üretimi, 2020'de de gündemimizin ilk sıralarında olacak. Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz geliştirilmesi konusunda engel çıkartanların yaptıkları, vatana ihanetle eş değerdir.
    • Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim. Onun için sigarayı yasakladık.
    • Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

    Demirtaş eleştirisi: Milletim bunlara gereken dersi verecektir

    'Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda fikirleri yok'

    'Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor'

    • Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
    • Enerjide kurulu gücümüzü 91 bin 267 megavata yükselttik. 202 yılında 5 ilimizde doğalgaz varken 2019 itibarıyla 81 ilimizin tamamına doğalgaz arzı sağlamış durumdayız. Hedef ilçelerimizin tamamına ulaşmak. TANAP enerjide bölgesel anlamda çok büyük bir proje. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatı hızla ilerliyor. 244 Türk öğrencimizin 88'i geçen yıl eğitimini tamamladı. Bor madeninden işlenmiş olan çeşitlendirmeyi yapmak suretiyle ürün gelirimizi artırmayı hedefliyoruz.
    • Sıfır atık projesi 25 bin kurum binasında uygulanıyor. Sıfır atık projesini başlatan eşime teşekkür ediyorum. 4 milyon tonun üzerinde atık toplayıp geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma oldu.
    • Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini önemle takip ediyoruz. Hem kendi hem de KKTC'deki soydaşlarımızın haklarını korumakta kararlıyız.
    2022'de et ithalatı sıfırlanacak

    'Enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e düşmesini hedefliyoruz'

    • Küresel çaplı saldırıların sebep olduğu etkiyle göstergeler bir parça bozulsa da hedeflerimizden asla vazgeçmedik. Spekülatif saldırılar karşısında kararlı bir duruş sergileyerek ülkemizi 2019'da yeniden yükselişe geçirdik.
    • banka, kredi, faiz
      © AA /
      Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi
      Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun bu yıl yüzde 8.5'e, program dönemi sonunda da yüzde 4.9'a düşmesini hedefliyoruz. Faizin kademeli olarak aşağıya inmesi için adımları attık. 'İnmesi gerekir' dedik ve indi, iniyor. Bugün de yine bir açıklama yapılacak.
    • Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşarak yüzde 3.4 oranındaki küresel büyüme beklentisinin üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Türkiye, Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükseldi. Dış ticaret açığımız yüzde 44.9 azaldı.
    • Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobilini milletimizin takdirine sunduk. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşmesine bir adım daha yaklaştık. Hem dizayn hem teknik özellikleri beğeniyle karşılandı. Bu süreci yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz. Gemlik ilçemizde ilk etapta 1 milyon metrekarelik alana kurulacak fabrikayla üretim orada yapılacak. Yan sanayiinin güçlü olduğu Bursa ilinde fabrikayı kuralım istedik.
    • Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceğiz. Geçici bilim üssümüzü Antartika'ya kurduk, bilim seferlerini bu yılın ilk yarısında gerçekleştireceğiz. 

    'Mlli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da korvetimize yerleştirdik'

    • Savunmada ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkardık. 2002'de 62 proje yürütülürken bugün sayı 700'e ulaştı. 800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik.
    • MİLGEM projesinin 4. gemisi Kınalıada'da Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Şimdi milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da korvetimize yerleştirdik. İnsansız kara, deniz araçları lazer silah sistemleri, otonom sistemler, roket projeleri süratle ilerliyor. İnsansız hava aracı istiyorduk, kongre müsaade etmiyor. İsrail'den istiyorduk, vazgeçtik. Şimdi hepsi bizde var.
    • Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir ivme yakalamayı umut ediyoruz.
    • Suriye meselesi en hayati dış politika olarak gündemimizdeki yerini koruyor. Soçi mutabakatıyla büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Suriye sınırımızda 145 kilometre genişliğinde bir alanı terörden arındırdık. DEAŞ balonunu söndürdük.
    • Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz.
    • Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladık. Her iki ülkenin onayı olmadan bölgede arama sondaj yapılması veya boru hattı geçirilmesi artık mümkün değil. 2020'de bu alanları ruhsatlandırıp arama faaliyetlerine başlıyoruz.
    • 2020'nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem içeren 34 milyar lira bütçeli 180 günlük icraat programımızı 1 Ocak itibarıyla uygulamaya aldık.
    Etiketler:
    DEAŞ, IŞİD, Libya, İdlib, Irak, Suriye, Barış Pınarı Harekatı, Avrupa Birliği, Antartika, Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu, Yerli otomobil, Merkez Bankası, Faiz, Enflasyon, Göbeklitepe, İŞKUR, Et ithalatı, Doğu Akdeniz, KKTC, Akkuyu NGS, Akkuyu, TürkAkım, TANAP, Millet Bahçesi, Marmaray, Kanal İstanbul, MİT, FETÖ, Şehir hastanesi, Asayiş, PKK, Yargı reformu, infaz, Arabuluculuk, nöbetçi noter, Noter, Savcı, Hakim, Sağlık turizmi, Sigara, Doktor, Hastane, Sağlık, Lise, Ortaokul, İlkokul, Okul, Öğrenci, yurt, Akdeniz, İhracat, Üniversite, Protesto, burs, Eğitim, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe, Türkiye
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