Erdoğan: 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü, yeniden yükseliş yılına dönüştürdük

Beştepe'de '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte eşi benzeri görülmemiş şekilde arttı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık" diye konuştu.

Kanal İstanbul projesini çok yakında başlatacaklarını açıklayan Erdoğan, "Kanal İstanbul'a karşı çıkanların projenin ne olduğu konusunda en küçük fikirleri yok. Boğazdaki deniz trafiğini engellemek hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir" dedi.

​​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık'

Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık, hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 'teslim oluş yılı' öngörülmüştü. Şükürler olsun ki 2019'u yeniden yükseliş yılına dönüştürdük. Dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü Türkiye'

Üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek, Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. 2019 yılı icraat programlarında yer alan bin 451 eylemin bin 161’ini tamamladığımızı görüyoruz.

11. Kalkınma Planımız, 2019-2023 dönemini kapsayan orta vadeli yol haritamızdır. 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' şiarıyla hazırladığımız bu planı, yıllık programlar ve çeyrek dönemlik izlemeler vasıtasıyla adım adım uygulayacağız.

Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 adet yurdu daha hizmete açıyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin adet daha 'Beceri Atölyesi' kurmayı planlıyoruz.

'Protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık'

Mesleki eğitim-öğretim merkezlerini güçlendiriyoruz. Bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitim-öğretimi alan gençlerimizin, fark derslerini yine aynı yerlerde vererek lise diplomasına sahip olabilmelerinin önünü açıyoruz.

Yıllarca protestolara neden olan üniversite harçlarını kaldırdık. Öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek için yurtlardaki yatak sayısını 182 binden 670 bine ulaştırdık.

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik.

'Milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim'

Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri'nin açılışlarını yapacağız. Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayıyı önce 750 bine, ardından 1.5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Tunuslulara sigara eleştirisi: Sizi sevdiğimden söylüyorum, bırakın şunu

Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz. Artık bu sigaraları ayaklarınızın altına alın, içmeyin. Daha sağlıklı olarak geleceğe yürüyün. Ben milletimi seviyorum, milletimin düşmanı değilim. Onun için sigarayı yasakladık.

Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

'Aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir'

(Arabuluculuk benzeri idari sulh sistemi) Bu konudaki hazırlıkları 2019’da tamamladık, inşallah yakında konu Meclis gündemine gelecektir.

Geçtiğimiz yıl PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilerek pek çok eylem engellendi.

Diyarbakır Anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken bir de bakıyorsunuz ana muhalefet o partiyle birlikte bir teröristin yazdığı kitabın tiyatrosunu izliyor. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim, vakti saati geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir.

15 Temmuz'da ülkemize kurşun sıkan FETÖ'yü kurumlarımızdan ve ülkemizden tamamen temizleyene kadar mücadelemiz devam sürecektir. MİT Başkanlığı görev alanındaki başarılarıyla ülkemizin gururu haline geldi. Yakında MİT'in İstanbul şubesini de açacağız.

'Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmek'