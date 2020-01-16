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12:38 16 Ocak 2020
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    Baldız cinayetinde yeni gelişmeler: 'Öldürmeden önce 'Cehenneme girer miyim, kaç yıl yatarı var?' diye sordu'

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    Türkiye
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    Antalya’da baldızı Rajae Ait Lhaj’ı öldüren Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Karakaş’ın, olay günü mesai arkadaşına, “Adam öldürsem günah mı?", "Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var” gibi sorular yönelttiği ortaya çıktı.

    Antalya'da Kepez ilçesi Teomanpaşa mahallesinde oturan, bir kız çocuğu annesi Siham Karakaş, güvenlik görevlisi eşi Ercan Karakaş hakkında kendisine şiddet uyguladığı, ölümle tehdit ve sürekli hakaret ettiği iddiasıyla geçen yıl temmuz ayında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Ercan Karakaş’a, ağustosta iki ay uzaklaştırma cezası verildi. Çocuğuyla yaşamaya başlayan Siham Karakaş, hamile olduğu için Fas’ta yaşayan kız kardeşi Rajae Ait Lhaj’ı yanına çağırdı.

    © DHA /
    Tehdit edildi, eşi tarafından boş arsalarda dövüldü, üç kez karakola gidip şikayette bulundu, öldürüldü
    Ercan Karakaş’ın annesi, 28 Eylül'de Siham Karakaş’ın evine giderek, torununu alıp evden ayrıldı. Uzaklaştırma kararı bulunan Ercan Karakaş da aynı gün saat 21:30 sıralarında konuşmak için eşinin yaşadığı eve gitti.

    Karakaş, eşi kapıyı açmayınca elinde kasap bıçağıyla balkondan içeri girdi. Eşini elinde bıçakla karşısında gören Siham Karakaş, kardeşi Rajae Ait Lhaj’a kaçmasını söyledi. Ercan Karakaş baldızına saldırdı. Korkan kadın, yalın ayak evden çıkarak, kaçmaya başladı. Karakaş, Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin bahçesinde yakaladığı baldızının boğazını kesti, 12 yerinden bıçakladı ve kaçtı. Rajae Ait Lhaj hastanede yaşamını yitirdi.

    Polisteki sorgusunda kendisini boğmak için denize girdiğini söyleyen Karakaş Konyaaltı sahiline gitti. Denize atlayıp 12 saat yüzdükten sonra yorgun düştü. Cankurtaranın 30 metre açıkta görüp kıyıya çıkardığı Ercan Karakaş, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Karakaş, tedavisinin ardından hastane polisince gözaltına alındı. Ercan Karakaş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    'Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi?'

    'Tasarlayarak kasten insan öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Ercan Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede cinayetin nasıl işlendiği ayrıntılarıyla anlatıldı.

    Karakaş'ın 2011 yılında Fas asıllı Siham Karakaş ile evlendiği belirtilen iddianamede, zaman zaman eşine şiddet uyguladığı için 2 kez uzaklaştırma aldığı kaydedildi. Karakaş'ın eşi ile yaşadığı geçimsizlikten baldızını sorumlu tuttuğu belirtilen iddianamede, mesai arkadaşına 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var. Öldüreceğim insan suçlu ise öbür dünyada cezam hafifler mi?' sorularını yönelttiği vurgulandı.

    'Kendimi boğmak için suya girdim'

    Olay anının da anlatıldığı iddianamede, Ercan Karakaş'ın annesinin evinden aldığı kasap bıçağı ile eşinin evine balkondan girdiği ve yalın ayak kaçan baldızını sokakta defalarca bıçakladığı hatırlatıldı. Ercan Karakaş'ın savcılıkta verdiği ifadeye de iddianamede yer verildi.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Buna göre Karakaş, ifadesinde "Uzaklaştırma kararının bittiği gün annemin evinden eşimin ikametine gittim ve salon balkonundan içeri girdim. Yaşanan tartışmanın ardından maktul evden kaçtı. Onu yolda yakalayıp bıçakladım sonra sahile gittim. Kendimi boğmak için suya girdim. Yaklaşık 12 saat denizde kaldım ve daha sonra sahile doğru yüzmeye başladım. Sahile yaklaştığımda çevredeki vatandaşlar beni kıyıya çıkardı ve hastaneye götürüldüm" dedi.

    'Kardeşime göz koymuştu'

    Siham Karakaş ise hamile olduğu için Fas'tan yanına yardım amaçlı gelen kız kardeşine eşinin göz koyduğunu belirterek, "Kız kardeşimi dini nikahlı olarak kendisine eş yapmak istiyordu. Ancak kardeşim bunu kabul etmiyordu. Olay günü de Ercan Karakaş'ı elinde bıçakla evin içinde görünce kardeşime kaçmasını söyledim sonra öldürdüğünü öğrendim" dedi.

    Cinayetin görgü tanıkları olarak ifade veren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin güvenlik görevlileri de sanığın, kadını bıçaklarken kimseyi yanına yaklaştırmadığını ve eylemini gerçekleştirdikten sonra kaçtığını söyledi.

    Ercan Karakaş'ın mesai arkadaşı A.R.E. ise 2014 yılından bu yana birlikte çalıştıklarını belirterek, "Olay günü birlikte nöbet tuttuğumda bana 'Adam öldürsem günah mı? Cehenneme girer miyim? Kaç yıl yatarı var? Öbür dünyada öldürülen kişi haksızsa suçlu ise bizim günahımız ne?' gibi sorular sordu" dedi.

    Ercan Karakaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

    Etiketler:
    Taciz, Cezaevi, Hapis, Cehennem, Mesai, iddianame, Antalya, Cinayet, baldız
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